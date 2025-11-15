У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 

Станом на 06:30 аварійно-рятувальні роботи офіційно завершені

У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи в Деснянському районі, де російський удар дронами по дев'ятиповерховому житловому будинку спричинив численні жертви та значні руйнування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними ДСНС, унаслідок атаки загинули шість людей. Загалом постраждали 37 осіб, серед них одна дитина. Під час операції рятувальникам вдалося врятувати 68 людей, із них п’ятеро дітей.

Рятувальники безперервно працювали всю ніч, розбираючи зруйновані конструкції та евакуюючи мешканців. Загалом із місця трагедії вивезено 262 тонни уламків і знищених будівельних матеріалів. Психологічну допомогу надали 252 постраждалим і очевидцям події. Станом на 06:30 аварійно-рятувальні роботи офіційно завершені.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада війська РФ завдали масованої атаки по містах України, застосувавши близько 430 безпілотників та 18 ракет, зокрема балістичних і аеробалістичних.

Внаслідок масованої комбінованої ракетно-дронової атаки, що накрила Київ у ніч проти 14 листопада, вкотре постраждав житловий комплекс «Львівський квартал», розташований на вулиці Глибочицькій та пошкоджені два корпуси Інституту отоларингології імені професора О. С. Коломійченка НАМН України.

Також ціллю окупантів став Сирецький парк, де розташована дитяча залізниця.

Варто зазначити, що у Києві співробітник ДСНС самотужки гасив пожежу у власній квартирі, яка спалахнула внаслідок нічної атаки РФ 14 листопада. Його родина вчасно вибігла з помешкання.