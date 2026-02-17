Головна Країна Політика
Україна готова утриматись від ударів по Росії – президент

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна готова утриматись від ударів по Росії – президент
Український лідер: «Нам війна не потрібна. І ми діємо завжди дзеркально: ми захищаємо свою державу, свою незалежність»
фото: Офіс президента

Зеленський наголосив, що Сполучені Штати пропонували Україні та РФ не атакувати одна одну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова утриматись від ударів по РФ та швидко рухатися до достойної угоди про завершення війни. Однак досі незрозуміло чого хоче Кремль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Український лідер повідомив, що сьогодні він заслухає доповідь української делегації за підсумками першого раунду перемовин у Женеві.

«Хлопці точно мають поставити питання щодо цих ударів – питання передусім американській стороні, яка і нам, і Росії пропонувала утриматись від ударів. Україна – готова. Нам війна не потрібна. І ми діємо завжди дзеркально: ми захищаємо свою державу, свою незалежність. Так само ми готові швидко рухатись до достойної угоди про завершення війни. Питання лише до росіян: чого вони хочуть», – каже він.

Крім того, президент висловив сподівання, що Москва все ж поплатися за удари по Україні напередодні чергових переговорів про завершення війни. «І також чи будуть наслідки для Росії за те, що «шахеди», ракети та фентезійні балачки на історичну тематику для них мають більше значення, ніж реальна дипломатія, дипломатія й тривалий мир», – каже глава держави.

Зеленський додав, що в усіх російських ракетах і дронах, які були застосовані 17 лютого, – тисячі компонентів, які Росія сама не виробляє.

«Пʼять «іскандерів-М» – це щонайменше 75 критичних компонентів не російського виробництва. Три ракети Х-101 – це майже 160 компонентів, які Росія не може сама замінити. Кожен «шахед» – це сотні таких компонентів, які завозяться у Росію з інших країн, і не тільки від китайських компаній, до речі. Ще Європа, Америка, Японія. Це не тільки для нас в Україні, але й загалом для глобальної безпеки важливо, щоб партнери реально блокували ланцюжки постачання в Росію критичних компонентів для виробництва зброї», – додав український лідер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російська армія вночі проти 17 лютого загалом завдала удару по 12 областях України, внаслідок чого дев’ять людей поранені, серед них є діти. За його словами, є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон закликав прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді підтримати часткове перемир'я між Україною і Росією, зокрема мораторій на удари припинення ударів по цивільних та інфраструктурі.

