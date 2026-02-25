Головна Київ Новини
СБУ затримала агента ФСБ «під прикриттям», який намагався навести ракети на оборонні заводи Києва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
СБУ затримала агента ФСБ «під прикриттям», який намагався навести ракети на оборонні заводи Києва
Перебуваючи на території оборонних компаній, він позначав на гугл-карті геолокації об’єктів, зокрема технологічних цехів
фото: СБУ

Фігуранту повідомлено про підозру

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували небезпечну агентурну мережу ФСБ у столиці. Затриманим виявився 59-річний київський підприємець, який використовував свій легальний бізнес із виробництва бронескла для збору розвідданих про підприємства, що виконують оборонні замовлення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Фігурант справи займався виготовленням броньованого скла для автомобілів Сил оборони. Використовуючи свій статус підрядника, він об’їжджав підприємства, що займаються ремонтом та модернізацією військової техніки. Під приводом узгодження технічних завдань та укладання нових договорів, агент отримував доступ до територій об'єктів, які насправді були його цілями.

Перебуваючи на заводах, зловмисник фіксував геолокації технологічних цехів на Google-картах. Крім того, він планував встановити на територіях компаній приховані мінікамери з функцією віддаленого доступу. За задумом ФСБ, ці пристрої мали допомогти «рашистам» у реальному часі відстежувати наслідки запланованих ракетних атак.

Як з'ясувало слідство, підприємець потрапив у поле зору російських спецслужб через свою активність у Telegram, де він залишав «потужні» прокремлівські коментарі. Під час обшуків у затриманого вилучили гаджети з доказами листування з кураторами та договори з підприємствами, на які він готував наведення.

Співробітники СБУ завчасно викрили агента, що дозволило провести комплексні заходи для убезпечення оборонних потужностей Києва. Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Наразі він перебуває під вартою без права на заставу; йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція повідомили про підозру 18-річній харків'янці. За даними слідства, вона «заманила» поліцейських на місце теракту у Львові в ніч на 22 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, за завданням свого куратора вона, перебуваючи у Харкові, зателефонувала на спецлінію і озвучила заздалегідь підготовлений текст про те, що нібито вона побачила двох невідомих, які проникли всередину продовольчого магазину у Львові.

Теги: СБУ Київ ФСБ

