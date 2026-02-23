Головна Країна Кримінал
Ошукали громадян ЄС на $1,2 млн. У Дніпрі викрито учасників криптосхеми

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ошукали громадян ЄС на $1,2 млн. У Дніпрі викрито учасників криптосхеми
За словами правоохоронців, для реалізації схеми її організатори створили у місті чотири кол-центри
фото: СБУ

Фігуранти телефонували європейцям і пропонували їм вкладати гроші у «перспективні» криптопроєкти

Служба безпеки і Національна поліція спільно з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, у Дніпрі затримано лідера злочинної організації та 10-х його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах. Як встановило розслідування, протягом року фігуранти «заробили» на оборудці щонайменше $1,2 млн.

Зазначається, що для реалізації схеми її організатори створили у місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у «перспективні» криптопроєкти.

«Встановлено, що для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі. На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та «прибутковості» інвестицій. Насправді ці дані були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами», – йдеться в заяві.

фото: СБУ

Правоохоронці кажуть, що на початковому етапі підозрювані пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів «заохочували» миттєвими дивідендами.

«У такий спосіб жертва афери потрапляла «на гачок» і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів. Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти», – зазначає СБУ.

Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами «схеми»
фото: СБУ

Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами «схеми», а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 1, 2 ст. 255 (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);
  • чч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);
  • ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі).

Фігуранти перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

До слова, Європейський Союз хоче ввести повну заборону на криптовалютні операції з Росією, щоб росіяни не могли обходити санкції. Відповідна інформація міститься у внутрішньому документі Європейської комісії.

Теги: СБУ шахрайство Дніпро криптовалюта Європейський Союз

