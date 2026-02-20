Головна Країна Події в Україні
Шмигаль заявив про підготовку Росією нових ударів по енергетиці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Шмигаль заявив про підготовку Росією нових ударів по енергетиці
Урядовець закликав підготуватися до наступних викликів
фото: Денис Шмигаль

Очільник Міненерго заявив, що відновлення енергообʼєктів триває безперервно

Україна має інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Міненерго Дениса Шмигаля.

«Завдяки роботі ремонтних бригад і підвищенню температури бачимо тенденцію до покращення ситуації з електропостачанням. Водночас маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці. Тому завдання для всіх служб – не лише швидка відбудова, а й максимальна готовність до наступних викликів», – каже він.

Урядовець наголосив, що у Києві над відновленням тепло- та електропостачання працюють понад 200 бригад. Водночас триває робота з партнерами про постачання енергообладнання.

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Російська Федерація буде завдавати ударів по українській енергетиці й після зими. Тому Кабінет міністрів разом з керівниками облдержадміністрацій та представниками енергетичних компаній почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.

До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Крім того, уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

Теги: обстріл Денис Шмигаль Міненерго енергетика

