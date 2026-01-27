У Києві затримано білоруську агентку КДБ, яка вдавала із себе журналістку

Наразі шпигунка перебуває під вартою

У межах спільної тривалої та комплексної спецоперації ГУР та СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрито шпигунку з білоруського КДБ. За даними слідства, вона намагалась інфільтруватись до одного з підрозділів української воєнної розвідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Зазначається, що 35-річну ворожу агентку затримали в Києві, їй оголошено підозру в шпигунстві. «У межах спецоперації, яка тривала декілька місяців, співробітники СБУ та власної безпеки ГУР документували злочинну білоруської шпигунки та вели з нею оперативну гру – під виглядом секретних даних їй «згодовували» дезінформацію», – йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, агентка працювала на білоруське КДБ з 2015 року. У 2020 її відрядили для агентурної роботи на територію України.

«Прикриттям слугувала журналістська діяльність – після роботи на підсанкційному каналі Медведчука «112» шпигунка влаштувалась в одне із провідних медіа України. Далі за наказом куратора під легендою необхідності медобстеження жінка виїхала на додатковий інструктаж в одну з країн ЄС. Від чекістів вона отримала завдання збирати інформацію про білорусів і росіян, які воюють проти держави-агресора на боці України. Також білоруська шпигунка повинна була встановити зв’язки з працівниками посольства КНР в Києві, аби зібрати інформацію про діяльність китайських дипломатів в Україні», – наголошують правоохоронці.

ГУР додає, що після збору об’ємної доказової бази ворожу агентку затримали в Києві, вилучили смартфон та диктофон, які вона використовувала для збору закритих відомостей. Наразі шпигунка перебуває під вартою, їй загрожує 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

фото: Ina Kardash/Facebook

За даними belsat, затриманою є білоруська журналістка Інна Кардаш. Вона народилася в 1991 році в Мінську. За даними Facebook, Кардаш навчалася в Європейському гуманітарному університеті у Вільнюсі.

Агентство «Інтерфакс-Україна» підтверджує, що Кардаш працювала в редакції кореспондентом з червня 2021 року до початку вересня 2024 року. У листопаді 2024 року вона була звільнена, після чого агентство не підтримувало з нею жодних контактів.