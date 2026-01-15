Київрада збільшила фінансування військових на 3 млрд грн

У початковому столичному бюджеті на допомогу ЗСУ попередньо заклали не менше 2 млрд грн

Київрада сьогодні, 15 січня, під час позачергового засідання збільшила фінансування Сил безпеки та оборони на три мільярди гривень.

Про це за підсумками закритого засідання повідомили депутати від фракції «Європейська солідарність», інформує «Главком» з посиланням на Суспільне.

На початку позачергового засідання міський голова Віталій Кличко заявив, що депутати мають ухвалити проєкт змін до міської цільової програми «Захисник Києва», збільшивши фінансування Сил безпеки та оборони в 2026 році на 3 млрд грн.

Зміни передбачають виділення субвенції на матеріально-технічну підтримку військових частин. Зокрема, для придбання БпЛА, систем РЕБ, техніки, іншого необхідного обладнання.

У початковому столичному бюджеті на допомогу ЗСУ попередньо заклали не менше 2 млрд грн. Кличко зауважував, як в попередні роки, сума не фінальна, а місто шукатиме можливості її збільшити.

Зокрема, Київ протягом 2025 року скерував на підтримку сил оборони та безпеки 12 млрд грн з міського бюджету, а початкова сума становила 5 млрд грн.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Київрада також збільшувала фінансування матеріально-технічного забезпечення Сил безпеки та оборони столиці. Депутати проголосували за внесення змін до Міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва» на 2022‒2026 роки.

Заступник голови КМДА зазначив, що також Київрада передбачила виділення у 2026 році додаткового фінансування в розмірі 1 млрд 155 млн грн для забезпечення заходів мобілізації військовозобов’язаних, надання одноразової адресної матеріальної допомоги призваним на військову службу, підготовки громадян до національного спротиву.

4 грудня, Київська міська рада ухвалила важливі зміни до цільової програми «Підтримка киян – Захисників та Захисниць», значно збільшивши її фінансування.