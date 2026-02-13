Головна Київ Новини
У Дарниці рятувальники більше години гасили склад та вантажівки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ліквідувати пожежу вдалося 13 лютого о 00:14
фото: ДСНС Києва

Пожежа охопила одноповерхову складську будівлю на території приватної садиби на вулиці Гоголя

У ніч проти 13 лютого 2026 року рятувальники боролися з вогнем у Дарницькому районі Києва. Пожежа, що виникла в припаркованому вантажному автомобілі, розповсюдилася на одноповерхову складську будівлю на території приватної садиби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС Києва.

Зазначається, що повідомлення про пожежу на вулиці Гоголя надійшло до рятувальників 12 лютого о 22:48. 

фото: ДСНС Києва

Попередньо встановлено, що загоряння сталося у припаркованому вантажному автомобілі Opel, з розповсюдженням вогню на поруч припаркований вантажний автомобіль Renault та одноповерхову складську будівлю на території приватної садиби.

фото: ДСНС Києва

«13 лютого о 00:14 пожежу ліквідували на площі 150 кв. м. Жертв та постраждалих немає», – відзвітували вогнеборці. 

Нагадаємо, поліцейські Київщини розпочали досудове розслідування за фактом пожежі в селі Лаврики, що призвела до загибелі людини. За попередніми даними правоохоронців, причиною трагедії стало куріння в ліжку. 

Раніше у селі Селище Баришівської громади на Київщині сталася пожежа, внаслідок якої загинуло двоє людей. Під час гасіння полум'я вогнеборці виявили у будинку тіла 88-річного чоловіка та 82-річної жінки – власників домоволодіння.

Теги: пожежа Київ ДСНС

