У Львові під час мирної акції група чоловіків влаштувала провокацію

Під час Маршу жінок у Львові невідомі кинули у натовп похоронний вінок

У Львові 8 березня під час мирної акції до Міжнародного дня боротьби за права жінок невідомі кинули похоронний вінок у бік учасниць протесту. Поліція затримала кількох чоловіків, які можуть бути причетні до інциденту. Про це повідомляє «Главком»

Інцидент стався біля Львівського оперного театру, де відбувалася мирна акція на підтримку прав жінок. За повідомленнями очевидців, кілька чоловіків принесли похоронний вінок і кинули його в бік жінок, які брали участь у мітингу. Після цього на місці почалася штовханина. За інформацією з соцмереж, між учасниками події виникла сутичка, до якої втрутилися правоохоронці.

У Львові проходить жіноча мирна акція проти нового Цивільного кодексу України, що «звужує права жінок і принципи рівності», – місцеві ЗМІ



Тим часом чоловіки принесли похоронний вінок і кинули його в бік мітингу.



Також, подібна акція проходить у Києві. Люди з плакатами зібралися… pic.twitter.com/Imkq3rTiLJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 8, 2026

Поліція затримала осіб, які могли бути причетні до інциденту. Наразі обставини події з’ясовуються. Акція у Львові проходила у межах Маршу жінок. Учасниці та учасники виступали проти нової редакції Цивільного кодексу України, яка, на їхню думку, може звузити права жінок і принципи рівності.

Подібні акції відбулася і в Києві, де учасники Маршу жінок зібралися біля червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вони несли плакати з гаслами «Повернути кожну», «Права жінок – права людини» та «Руки геть від прав жінок».

До слова, президент України Володимир Зеленський звернувся до українських жінок з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок, наголосивши, що їхній внесок у життя країни є визначальним і не обмежується лише датою в календарі. Глава держави підкреслив надзвичайну роль українських жінок у часи повномасштабного протистояння російській агресії.