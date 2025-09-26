Головна Київ Новини
У Києві затримано чоловіка, який побив свого собаку на очах у перехожих

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Свідок побиття тварини зробив власнику зауваження і зафіксував його поведінку на телефон
фото: Національна поліція України/Facebook

Власник собаки пояснив свій вчинок тим, що бив тварину «у виховних цілях»

Столичні поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності чоловіка, який бив свого собаку посеред вулиці в Дніпровському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці виявили інформацію про інцидент під час моніторингу соціальних мереж. В одному з Telegram-каналів було опубліковано відео, на якому чоловік, прогулюючись із собакою на території житлового комплексу, декілька разів вдарив свого домашнього улюбленця. Свідок події зробив власнику зауваження та зафіксував його поведінку на телефон. 

Поліцейські розпочали перевірку та невдовзі встановили й розшукали порушника. Ним виявився 43-річний місцевий мешканець.

Чоловік пояснив свій вчинок тим, що бив тварину «у виховних цілях», оскільки був невдоволений тим, що собака справив природні потреби на газоні.

Чоловікові загрожує чималий штраф. Крім того, за рішенням суду, собаку може бути вилучено
фото: Національна поліція України/Facebook

За фактом жорстокого поводження з твариною дільничні офіцери поліції Дніпровського управління склали на правопорушника протокол за ч. 1 ст. 89 КУпАП (Жорстоке поводження з тваринами).

Тепер чоловікові загрожує чималий штраф. Крім того, за рішенням суду, собаку може бути вилучено. 

Нагадаємо, за перші п'ять місяців 2025 року Генеральна прокуратура України зафіксувала рекордні 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Це майже в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, у 80% справ вже вручено підозру, хоча до суду наразі дійшло лише 4% від усіх проваджень. Цьогорічна цифра в 386 справ значно перевищує попередній річний рекорд у 220 справ, зафіксований у 2020 році. У порівнянні з 105 справами за аналогічний період минулого року, зростання становить майже чотири рази.

