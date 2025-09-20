На Кіровоградщині чоловік під час перевірки документів стріляв у поліцейських, є поранені

Зараз тривають активні заходи щодо розшуку та затримання чоловіка, який відкрив вогонь

Двоє правоохоронців постраждали під час стрілянини в селі Піщаний Брід

У Кіровоградській області у селі Піщаний Брід чоловік стріляв у поліцейських під час перевірки документів, двоє правоохоронців отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Національної поліції у Кіровоградській області.

«Повідомлення про стрільбу надійшло о 16:03. У селі Піщаний Брід Новоукраїнського району під час перевірки документів у місцевого жителя він відкрив вогонь з невстановленої зброї у бік поліцейських. Внаслідок стрілянини начальник СРПП отримав вогнепальшне поранення у живіт, а його напарник – поранення у руку», – ідеться у повідомленні.

Зараз тривають активні заходи щодо розшуку та затримання чоловіка, який відкрив вогонь, а в області запроваджено спеціальну поліцейську операцію.

Нагадаємо, поліція Київщини затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у місті Фастів, внаслідок якої одна людина загинула, а інша потрапила до лікарні.

31 серпня, до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у Фастові. Правоохоронці встановили, що конфлікт стався між зловмисником та двома чоловіками – батьком і сином. Після сварки підозрюваний поїхав додому, взяв зброю і повернувся, щоб вистрілити в опонентів.

Свідком інциденту став начальник відділу превенції поліції Фастівщини, який, перебуваючи не на службі, негайно затримав стрільця та викликав швидку допомогу. 28-річний чоловік помер у лікарні, а його батькові надали медичну допомогу.

Також увечері в неділю, 31 серпня, у місті Львові на вулиці Володимира Великого сталася стрілянина. На місце події прибув наряд поліції і карети швидкої допомоги. За свідченням очевидців, вогонь з пістолета відкрив чоловік, за яким бігло двоє осіб. Постріли лунали поблизу McDonald`s та фірмового магазину «Рошен».