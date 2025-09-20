Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Кіровоградщині чоловік під час перевірки документів стріляв у поліцейських, є поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Кіровоградщині чоловік під час перевірки документів стріляв у поліцейських, є поранені
Зараз тривають активні заходи щодо розшуку та затримання чоловіка, який відкрив вогонь
фото з відкритих джерел

Двоє правоохоронців постраждали під час стрілянини в селі Піщаний Брід

У Кіровоградській області у селі Піщаний Брід чоловік стріляв у поліцейських під час перевірки документів, двоє правоохоронців отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Національної поліції у Кіровоградській області.

«Повідомлення про стрільбу надійшло о 16:03. У селі Піщаний Брід Новоукраїнського району під час перевірки документів у місцевого жителя він відкрив вогонь з невстановленої зброї у бік поліцейських. Внаслідок стрілянини начальник СРПП отримав вогнепальшне поранення у живіт, а його напарник – поранення у руку», – ідеться у повідомленні.

Зараз тривають активні заходи щодо розшуку та затримання чоловіка, який відкрив вогонь, а в області запроваджено спеціальну поліцейську операцію.

Нагадаємо, поліція Київщини затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у місті Фастів, внаслідок якої одна людина загинула, а інша потрапила до лікарні. 

31 серпня, до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у Фастові. Правоохоронці встановили, що конфлікт стався між зловмисником та двома чоловіками – батьком і сином. Після сварки підозрюваний поїхав додому, взяв зброю і повернувся, щоб вистрілити в опонентів.

Свідком інциденту став начальник відділу превенції поліції Фастівщини, який, перебуваючи не на службі, негайно затримав стрільця та викликав швидку допомогу. 28-річний чоловік помер у лікарні, а його батькові надали медичну допомогу.

Також увечері в неділю, 31 серпня, у місті Львові на вулиці Володимира Великого сталася стрілянина. На місце події прибув наряд поліції і карети швидкої допомоги. За свідченням очевидців, вогонь з пістолета відкрив чоловік, за яким бігло двоє осіб. Постріли лунали поблизу McDonald`s та фірмового магазину «Рошен».

Читайте також:

Теги: Кіровоградщина поліція стрілянина поранення конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подробиці аварії уточнюються
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Чоловіку повідомлено про підозру
На Вінниччині чоловік стріляв у підлітків з пневматичного пістолета
25 серпня, 22:03
На місці вбивства працюють експерти-криміналісти та поліція
Вбивство Андрія Парубія: фото, відео та подробиці з місця злочину
30 серпня, 15:05
На Київщині чоловік розстріляв батька з сином
На Київщині чоловік розстріляв батька з сином
31 серпня, 23:22
У Стамбулі поліція заблокувала офіс головної опозиційної партії: спалахнув протест
У Стамбулі поліція заблокувала офіс головної опозиційної партії: спалахнув протест
8 вересня, 01:48
Кірк був відомий своєю різкою критикою України та американської допомоги Києву
Критикував Зеленського та допомогу Україні: що відомо про загиблого Чарлі Кірка
11 вересня, 00:33
Постраждалого 25-річного військовослужбовця доставлено до лікарні
В Івано-Франківську двоє пʼяних молодиків побили нацгвардійця через зауваження
12 вересня, 12:59
Олексій Омельяненко
ЗМІ: Скандальний регіонал-забудовник допомагав одіозному митрополиту Павлу Лебедю будувати храми в столиці
9 вересня, 11:32
Гараж і автівка після підпалу
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником всередині, бо йому не дали прикурити
12 вересня, 18:17

Кримінал

На Кіровоградщині чоловік під час перевірки документів стріляв у поліцейських, є поранені
На Кіровоградщині чоловік під час перевірки документів стріляв у поліцейських, є поранені
СБУ повідомила про підозру в держзраді 43-річному блогеру з Львівщини
СБУ повідомила про підозру в держзраді 43-річному блогеру з Львівщини
Заочний арешт Новинського. Адвокати олігарха кілька місяців блокували рішення суду
Заочний арешт Новинського. Адвокати олігарха кілька місяців блокували рішення суду
Україна оголосила у розшук олігарха Новинського: ексклюзивні деталі
Україна оголосила у розшук олігарха Новинського: ексклюзивні деталі
Загиблий і 27 поранених в ДТП на Житомирщині: водію масової аварії оголошено про підозру
Загиблий і 27 поранених в ДТП на Житомирщині: водію масової аварії оголошено про підозру
У Львові поліція передала до суду справу горе-батька, який забув немовля на даху автомобіля
У Львові поліція передала до суду справу горе-батька, який забув немовля на даху автомобіля

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Сьогодні, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua