У Києві спалахнула масштабна пожежа в багатоповерхівці (відео)

Іванна Гончар
Іванна Гончар
У Києві спалахнула масштабна пожежа в багатоповерхівці (відео)
На місці працюють рятувальники

У ніч на середу, 17 вересня, у Києві сталася велика пожежа в одному з районів міста. Спалахув багатоповерховий будинок, про причину займання поки не повідомлялось. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Відео з місця події почали з'являтися в мережі близько 02:00 ночі. Зазначається, що пожежа сталася неподалік від станції метро «Нивки». На відео видно, як полум'я охоплює значну частину будівлі.

Пізніше на наступних кадрах можна побачити, що вогонь охопив дах, ймовірно, п'ятиповерхівки. На місці працюють рятувальники. Однак в ДСНСпоки не надали додаткової інформації щодо події та можливих постраждалих.

До слова, у Києві сталася пожежа на території кондитерської фабрики Roshen, яка розташована в районі Деміївки. 

