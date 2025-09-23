Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Макрон потрапив у курйозну ситуацію в Нью-Йорку і зателефонував Трампу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Макрон вимушено чекав, доки проїде кортеж Трампа
фото із відкритих джерел

Рух у Нью-Йорку було заблоковано через кортеж Трампа, тож Макрону довелось чекати на вулиці

Президент Франції Еммануель Макрон був заблокований поліцією на одній із вулиць Нью-Йорка через рух президентського кортежу Дональда Трампа. Інцидент стався 22 вересня, коли Макрон виїжджав зі штаб-квартири ООН після свого виступу. Про це пише «Главком» із посиланням на bfmtv.com.

Після промови, в якій Макрон офіційно заявив, що Франція визнає державу Палестина, він намагався покинути територію ООН. Проте на вулиці його зупинили американські поліцейські, попередивши, що проїзд заблоковано через кортеж Трампа.

«Вибачте, пане президенте, але зараз усе заблоковано», – сказав йому поліцейський, перш ніж подати сигнал про наближення колони президента США

@brutofficiel

Quand Emmanuel Macron appelle Donald Trump car le convoi du président américain le bloque dans les rues de New-York. 

♬ son original - Brut.

Як повідомляється, Макрон зателефонував Трампу і з гумором прокоментував ситуацію: «Уяви, я зараз чекаю на вулиці, тому що все заблоковано через тебе».

Після кількох хвилин очікування рух було відновлено лише для пішоходів. Це змусило Макрона продовжити телефонну розмову з Трампом просто на вулиці, поки він йшов до посольства Франції.

Нагадаємо, Франція офіційно визнає Палестину державою, прагнучи забезпечити мирне та безпечне співіснування Ізраїлю та Палестини. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

До слова, напередодні визнання Францією палестинської державності Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі.

Раніше стало відомо, що Ізраїль готується до жорстких заходів щодо Франції у зв'язку з наміром Парижа визнати державність Палестини.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Франція Нью-Йорк Еммануель Макрон поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спадщина Сансуїта – не лише його величезна колекція, а й його роль наставника та захисника інтересів шанувальників «Зоряних війн» по всьому світу
Журналіст збирав неймовірну колекцію 48 років і потрапив до Книги рекордів Гіннеса
30 серпня, 01:10
США вже не так приваблюють туристів як раніше
Туристична привабливість США падає: аналітики назвали причини
5 вересня, 10:17
Декарлос Браун використав для злочину кишеньковий розкладний ніж
Підозрюваному у вбивстві українки в США загрожує смертна кара
10 вересня, 05:48
Політична нестабільність у Франції викликає стурбованість у рейтингових агентств
Fitch понизив кредитний рейтинг Франції на тлі політичної нестабільності
13 вересня, 07:21
У мітингу взяли участь близько 110 000 людей
У Лондоні пройшов ультраправий мітинг, який зібрав понад 100 тисяч людей
14 вересня, 05:28
У Віндзорському замку відбувся бенкет на честь державного візиту президента Сполучених Штатів
Бенкет у Віндзорському замку: розкішне меню та ексклюзивні напої на честь Дональда Трампа
18 вересня, 00:58
Трамп оголосив про нагородження загиблого Кірка найвищою державною відзнакою
Трамп оголосив про нагородження загиблого Кірка найвищою державною відзнакою
Вчора, 03:16
Президент США Дональд Трамп закликав не приймати препарат «Тайленол» під час вагітності
Трамп заявив, що парацетамол викликає аутизм
Сьогодні, 10:09
Ольга Решетилова стала військовим омбудсменом
Порушено повітряний простір Естонії, призначено військового омбудсмена. Головне за 19 вересня
19 вересня, 21:15

Курйоз

Макрон потрапив у курйозну ситуацію в Нью-Йорку і зателефонував Трампу
Макрон потрапив у курйозну ситуацію в Нью-Йорку і зателефонував Трампу
Витік з унітазу «влетів у копієчку»: тернополянин заборгував майже 200 тис. грн
Витік з унітазу «влетів у копієчку»: тернополянин заборгував майже 200 тис. грн
Королівська церемонія у Британії пішла не за планом: кінь влаштував курйоз (відео)
Королівська церемонія у Британії пішла не за планом: кінь влаштував курйоз (відео)
Британський бренд випустив золоті кулони з екскрементів собак
Британський бренд випустив золоті кулони з екскрементів собак
Трамп заявив, що розумні люди його не люблять
Трамп заявив, що розумні люди його не люблять
«Страшні люди» в оренду: у Японії компанія пропонує незвичну послугу
«Страшні люди» в оренду: у Японії компанія пропонує незвичну послугу

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua