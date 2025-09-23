Макрон потрапив у курйозну ситуацію в Нью-Йорку і зателефонував Трампу

Рух у Нью-Йорку було заблоковано через кортеж Трампа, тож Макрону довелось чекати на вулиці

Президент Франції Еммануель Макрон був заблокований поліцією на одній із вулиць Нью-Йорка через рух президентського кортежу Дональда Трампа. Інцидент стався 22 вересня, коли Макрон виїжджав зі штаб-квартири ООН після свого виступу. Про це пише «Главком» із посиланням на bfmtv.com.

Після промови, в якій Макрон офіційно заявив, що Франція визнає державу Палестина, він намагався покинути територію ООН. Проте на вулиці його зупинили американські поліцейські, попередивши, що проїзд заблоковано через кортеж Трампа.

«Вибачте, пане президенте, але зараз усе заблоковано», – сказав йому поліцейський, перш ніж подати сигнал про наближення колони президента США.

@brutofficiel Quand Emmanuel Macron appelle Donald Trump car le convoi du président américain le bloque dans les rues de New-York. ♬ son original - Brut.

Як повідомляється, Макрон зателефонував Трампу і з гумором прокоментував ситуацію: «Уяви, я зараз чекаю на вулиці, тому що все заблоковано через тебе».

Після кількох хвилин очікування рух було відновлено лише для пішоходів. Це змусило Макрона продовжити телефонну розмову з Трампом просто на вулиці, поки він йшов до посольства Франції.

Нагадаємо, Франція офіційно визнає Палестину державою, прагнучи забезпечити мирне та безпечне співіснування Ізраїлю та Палестини. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

До слова, напередодні визнання Францією палестинської державності Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі.

Раніше стало відомо, що Ізраїль готується до жорстких заходів щодо Франції у зв'язку з наміром Парижа визнати державність Палестини.