В одному з районів столиці різко погіршилась якість повітря
Киянам рекомендується зачинити вікна
У ніч на 6 вересня в столиці зафіксовано різке погіршення якості повітря. Мешканці Святошинського району Києва відчули сильний запах диму та гарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки та дані моніторингового сайту SaveEcoBot.
Моніторинг якості повітря показує, що рівень забруднення у Києві перевищує норму.
Як відомо, у такий період рекомендується зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
До слова, у третій декаді вересня прогнозується різка зміна погодних умов. Після 20 вересня в Україну прийдуть холодні арктичні маси, і вже в північних, східних та західних областях можуть бути зафіксовані перші заморозки на поверхні ґрунту.
Коментарі — 0