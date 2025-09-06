Головна Київ Новини
В одному з районів столиці різко погіршилась якість повітря

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В одному з районів столиці різко погіршилась якість повітря
фото: glavcom.ua

Киянам рекомендується зачинити вікна

У ніч на 6 вересня в столиці зафіксовано різке погіршення якості повітря. Мешканці Святошинського району Києва відчули сильний запах диму та гарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки та дані моніторингового сайту SaveEcoBot.

Моніторинг якості повітря показує, що рівень забруднення у Києві перевищує норму. 

В одному з районів столиці різко погіршилась якість повітря фото 1

Як відомо, у такий період рекомендується зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

До слова, у третій декаді вересня прогнозується різка зміна погодних умов. Після 20 вересня в Україну прийдуть холодні арктичні маси, і вже в північних, східних та західних областях можуть бути зафіксовані перші заморозки на поверхні ґрунту.

Теги: повітря Київ

