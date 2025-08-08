Головна Вінниця Фото
Прикордонники затримали чоловіка, який хотів перелетіти до Молдови на параплані (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Прикордонники затримали чоловіка, який хотів перелетіти до Молдови на параплані (фото)
фото: ДПСУ

48-річний мешканець Хмельниччини вирішив перетнути кордон, але йому це не вдалося

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який вирішив перетнути кордон на параплані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

«48-річний мешканець Хмельниччини вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в інтернеті за €500. Для «зльоту» обрав поле неподалік держкордону та планував летіти без документів і будь-якої навігації – «на око». Політ, який міг закінчитися трагедією, прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили ще до старту. Порушника затримано та притягнуто до адмінвідповідальності», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники затримали чоловіка, який хотів перелетіти до Молдови на параплані (фото) фото 1

Нагадаємо, на ділянці відділу «Красноїльськ», неподалік кордону співробітники Чернівецького прикордонного загону виявили чотирьох осіб. Двоє хлопців 2009 та 2010 років народження, як провідники, вели до кордону двох чоловіків, жителів Вінницької та Івано-Франківської областей.

Раніше в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники викрили спробу незаконного виїзду за кордон під прикриттям шлюбу. Під час бесіди з’ясувалось, що вони абсолютно не орієнтуються в базових питаннях сімейного характеру.

Також «Главком» писав, як прикордонники Білгород-Дністровського загону викрили незвичайного порушника на автодорозі «Одеса-Рені». Під час перевірки документів у пасажирів рейсового автобуса військовослужбовці звернули увагу на особу, одягнену в стилі «total-black»: чорна перука, сонцезахисні окуляри та атласна сукня.

Теги: Держприкордонслужба Вінниччина ухилянти

