Прикордонники затримали чоловіка, який хотів перелетіти до Молдови на параплані (фото)

48-річний мешканець Хмельниччини вирішив перетнути кордон, але йому це не вдалося

Прикордонники Могилів-Подільського загону затримали чоловіка, який вирішив перетнути кордон на параплані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

«48-річний мешканець Хмельниччини вирішив перетнути кордон на параплані, купленому в інтернеті за €500. Для «зльоту» обрав поле неподалік держкордону та планував летіти без документів і будь-якої навігації – «на око». Політ, який міг закінчитися трагедією, прикордонники Могилів-Подільського загону зупинили ще до старту. Порушника затримано та притягнуто до адмінвідповідальності», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на ділянці відділу «Красноїльськ», неподалік кордону співробітники Чернівецького прикордонного загону виявили чотирьох осіб. Двоє хлопців 2009 та 2010 років народження, як провідники, вели до кордону двох чоловіків, жителів Вінницької та Івано-Франківської областей.

Раніше в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники викрили спробу незаконного виїзду за кордон під прикриттям шлюбу. Під час бесіди з’ясувалось, що вони абсолютно не орієнтуються в базових питаннях сімейного характеру.

Також «Главком» писав, як прикордонники Білгород-Дністровського загону викрили незвичайного порушника на автодорозі «Одеса-Рені». Під час перевірки документів у пасажирів рейсового автобуса військовослужбовці звернули увагу на особу, одягнену в стилі «total-black»: чорна перука, сонцезахисні окуляри та атласна сукня.