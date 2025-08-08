Хотіли заробити легкі гроші: прикордонники затримали на Буковині неповнолітніх переправників

Хлопці вели до кордону з Румунією двох жителів Вінницької та Івано-Франківської областей

На кордоні з Румунією прикордонники виявили хлопців 2008, 2009 та 2010 років народження, які допомагали чоловікам нелегально потрапити до ЄС

На ділянці відділу «Красноїльськ», неподалік кордону співробітники Чернівецького прикордонного загону виявили чотирьох осіб. Про це пише «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Двоє хлопців 2009 та 2010 років народження, виступаючи в якості провідників, вели до кордону двох чоловіків, жителів Вінницької та Івано-Франківської областей. Останні, як з'ясувалося, за нелегальний похід до сусідньої країни заплатили по 5 тисяч євро.

Згодом на околиці одного з населених пунктів прикордонники помітили автомобіль, в якому перебували ще двоє місцевих хлопців 2008 та 2009 років народження. Вони здійснили доставку порушників до прикордоння та мали забрати провідників після завершення «операції».

Хлопці зізналися, що за послуги їм пообіцяли заплатити $2 тис.

Неповнолітніх передано батькам. Відносно інших порушників складені матеріали за статтями 204-1 та 185-10 КУпАП.

Наразі правоохоронці встановлюють головного організатора незаконної оборудки.

