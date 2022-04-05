Окупанти продовжують обстріл Донеччини: двоє людей загинули

Точної інформації щодо кількості жертв немає з Маріуполя та Волновахи

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що внаслідок обстрілу Авдіївки загинуло двоє людей, ще чотири отримали поранення.

Він також розповів про обстріл інших населених пунктів та уточнив, що точної інформації щодо кількості жертв немає з Маріуполя та Волновахи.

«В результаті російських обстрілів 4 квітня дві особи загинули в Авдіївці, ще четверо – поранені. Серед поранених в Авдіївці є одна дитина. Крім того, три особи отримали поранення в Георгіївці, одна у Новоселівці та одна у Воздвиженці», – заявив Кириленко.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупаційні війська проводять перегрупування на сході України та намагаються покращити тактичне становище на окремих напрямках на півдні. Українські захисники вже звільнили від окупантів Київську та Житомирську області.

Нагадаємо, Міноборони Великої Британії заявило, що російські війська намагаються взяти під повний контроль територію України на південному сході, щоб забезпечити собі сухопутний коридор з ОРДЛО до окупованого Криму. Для цього інтервенти сконцентрували зусилля на захопленні Маріуполя.

Раніше міська рада Маріуполя повідомила, що мешканців Лівобережного району міста захоплюють та депортують в Росію. Відомо, що загалом під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч осіб.

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