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    Журналістам дозволять працювати під час посиленої комендантської години на Київщині

    На Київщині журналісти працюватимуть під час посиленої комендантської години - Журналістам дозволять працювати під час посиленої комендантської години на Київщині
    На Київщині журналісти працюватимуть під час посиленої комендантської години
    фото з відкритих джерел

    Комендантська година у визволених районах Київщини продовжена до 06:00 7 квітня

    Голова Київської ОВА Олександр Павлюк прийняв рішення про сприяння у роботі представникам ЗМІ під час посиленої комендантської години на визволених від загарбників територіях. Про це Павлюк повідомив у Телеграмі.

    «Дуже важливо, щоб весь світ побачив ті жахіття, які принесли на нашу землю загарбники. Тому прийнято рішення дозволити роботу журналістів у звільнених населених пунктах Київщини і під час посиленого комендантського часу, за погодженням з місцевою владою та представниками національної поліції безпечних шляхів руху», – зазначив Павлюк.

    Водночас він наголосив, що людям, які виїхали, повертатися на визволені території поки що небезпечно. Профільні служби проводять там роботи з розмінування та зачистки.

    Про можливість повернутись додому влада поінформує додатково.

    Нагадаємо, комендантська година у визволених районах Київщини продовжена до 06:00 7 квітня. Доти місцевим жителям категорично забороняється пересуватися населеними пунктами та перебувати в громадських місцях.

    Нагадаємо, мер Кличко пояснив, чому киянам поки не варто повертатися до столиці.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина розмінування Україна окупація комендантська година #stoprussia
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    Журналістам дозволять працювати під час посиленої комендантської години на Київщині