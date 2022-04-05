Журналістам дозволять працювати під час посиленої комендантської години на Київщині
Комендантська година у визволених районах Київщини продовжена до 06:00 7 квітня
Голова Київської ОВА Олександр Павлюк прийняв рішення про сприяння у роботі представникам ЗМІ під час посиленої комендантської години на визволених від загарбників територіях. Про це Павлюк повідомив у Телеграмі.
«Дуже важливо, щоб весь світ побачив ті жахіття, які принесли на нашу землю загарбники. Тому прийнято рішення дозволити роботу журналістів у звільнених населених пунктах Київщини і під час посиленого комендантського часу, за погодженням з місцевою владою та представниками національної поліції безпечних шляхів руху», – зазначив Павлюк.
Водночас він наголосив, що людям, які виїхали, повертатися на визволені території поки що небезпечно. Профільні служби проводять там роботи з розмінування та зачистки.
Про можливість повернутись додому влада поінформує додатково.
Нагадаємо, комендантська година у визволених районах Київщини продовжена до 06:00 7 квітня. Доти місцевим жителям категорично забороняється пересуватися населеними пунктами та перебувати в громадських місцях.
Нагадаємо, мер Кличко пояснив, чому киянам поки не варто повертатися до столиці.