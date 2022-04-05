Український снайпер ліквідував російського генерала

Снайпер «Олексій» добряче псував нерви окупантам на Харківщині

Український снайпер «Олексій» ліквідував російського генерала. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Окрім цього, військовий знищив два ворожі танки і кілька одиниць російської бронетехніки. На його рахунку немало знищених загарбників.

Снайпер несе службу у одному із підрозділів 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ і вже вів бойові дії у різних районах Харківщини.

Завдяки своїм професійним навичкам та підготовці, «Олексію» вдалося знищити снайперським вогнем чималу кількість російських окупантів, в тому числі й одного з генералів Збройних Сил РФ.

Окрім цього, в районі міста Ізюм, він успішно виконав завдання із коректування вогню артилерії по колонах та змінних позиціях противника. В результат чого, було знищено два танки та декілька бронемашин, а також кілька десятків живої сили противника.

Піід час виконання бойових завдань, «Олексій» отримав поранення. Наразі він проходить лікування в одному з військово-медичних закладів країни. Снайпер з нетерпінням чекає свого одужання, щоб повернутися до своїх побратимів та продовжувати знищувати окупантів, захищаючи свою Батьківщину.

Командуванням військової частини представлено снайпера «Олексія» до високої Державної нагороди.

Як повідомлялося, російський окупаційний контингент, який воює на території України, втратив уже більше 18 тис. осіб військового персоналу. У Генеральному штабі ЗСУ порахували, що РФ втратила в Україні солдатів та офіцерів більше, ніж усього є у арміях Кіпру, Словаччини чи Словенії.

Додамо, що військово-політичне керівництво Росії розпочало заходи прихованої мобілізації резервістів з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу.