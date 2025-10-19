Померла 98-річна жінка, яка торік пішки вийшла з окупованого Очеретиного на Донеччині

Жінка розповідала, що будинок, який вона будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень

У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилася живою та неушкодженою

Померла бабуся Лідія Степанівна, яка торік у квітні у віці 98 років пройшла пішки понад десять кілометрів з окупованого Очеретиного на Донеччині. Як повідомляє «Главком», про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

«Померла бабуся, яка пішки вийшла з Очеретиного. Їй було 98. У 2024 році Лідія Степанівна подолала близько 10 кілометрів фронту й все задля того, щоб бути на підконтрольній українській території», – написав Зінкевич.

Лідія Степанівна після виходу з окупації фото: Національна поліція

Нагадаємо, що у квітні 2024 року Лідія Степанівна разом із сином, невісткою та онукою вирішила самотужки вибратися на підконтрольну Україні територію. Проте з незрозумілих причин, родичі розділилися.

Бабуся весь день йшла без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, «засинала». Жінка трималася на двох палицях.

Згодом Лідії Степанівні відновили паспорт – старі документи знищили окупанти.

Також жінка переїхала з притулку для евакуйованих до нового помешкання – власний будинок їй придбав Monobank разом із партнерами.