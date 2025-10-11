Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Хмельницькому нейрохірург отримав підозру через смерть пацієнтки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Хмельницькому нейрохірург отримав підозру через смерть пацієнтки
Нейрохірург прооперував пацієнтку та здійснив їй заміну хребтового імпланта
фото з відкритих джерел

Після операції жінка поскаржилася на свій стан, однак лікар не призначив додаткового обстеження

Правоохоронці оголосили підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків 32-річному нейрохірургу однієї з лікарень Хмельницького. Попередньо він не призначив пацієнтці необхідного лікування після операції, що призвело до її смерті. Як інформує «Главком», про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

За даними слідства, у квітні 2023 року нейрохірург прооперував пацієнтку та здійснив їй заміну хребтового імпланта. Після операції жінка поскаржилася на свій стан, проте підозрюваний не призначив додаткового обстеження та необхідного лікування.

«Аби приховати післяопераційні ускладнення, медик виконав блокаду тригерних точок, що приховало симптоми запального процесу в ділянці післяопераційної рани. Надалі, під час повторного звернення пацієнтки, лікар знову не надав належної оцінки скаргам і результатам обстежень. Унаслідок цього жінка померла», – зазначають у прокуратурі.

За неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України), підозрюваному загрожує до двох років позбавлення волі. Розслідування триває.

Нагадаємо, американські вчені розробили робота-хірурга та керуючий ним ШІ-алгоритм, який дозволив цій машині вперше безпомилково провести складну операцію на жовчному міхурі свині без будь-яких підказок з боку лікаря або спеціальних міток, нанесених на різні частини тканин та органів. 

Також у США лікарі вперше пересадили серце за допомогою робота.Історична операція відбулася в Baylor St. Luke's Medical Center у Г'юстоні. Новий орган отримав 45-річний чоловік із тяжкою серцевою недостатністю.

Читайте також:

Теги: Хмельницкий розслідування смерть лікар прокуратура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд у Замбії призначив два роки в’язниці для двох чоловіків, які намагалися чаклунським способом убити президента країни Хакайнде Хічілему
Суд у Замбії засудив чоловіків за спробу вбити президента за допомогою чаклунства з хамелеоном
16 вересня, 10:35
У гонках на льоду Глазов виступав у період із 2017 по 2023 рік
ЗСУ на фронті ліквідували титулованого російського мотогонщика
17 вересня, 10:12
Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі щодо якості виконання ремонтних робіт на стадіоні у Дарницькому районі
Ремонт стадіону у Дарницькому районі. Столична прокуратура подала позов проти підрядника
16 вересня, 13:48
Поліцейські йдуть пішки після того, як весь рух транспорту в аеропорту Копенгагена було закрито через повідомлення про дрони в Копенгагені
Дрони в небі Скандинавії: чому аеропорти закрилися на кілька годин
23 вересня, 10:02
Українці визнали свою провину у незаконному проникненні в заборонену зону Фукусіми-1
В Японії затримано українців за проникнення в заборонену зону Фукусіми-1
26 вересня, 23:46
В Одесі через негоду пошкоджено майже 300 приватних будинків та близько 400 багатоквартирних
Стихійне лихо в Одесі забрало ще одне життя: 2 жовтня оголошено днем жалоби
2 жовтня, 04:41
Трагічну новину артистка дізналась на Батьківщині
В Конго помер батько співачки Гайтани
22 вересня, 09:19
Олександр Бабенков обіймав посаду заступника керівника Волинської облпрокуратури з 2020 року до вересня 2025-го
Впливовий волинський прокурор, який провалив тест на когнітивні здібності, придбав нерухомість за 8 млн грн
23 вересня, 12:13
За даними слідства, до оборудки причетний миколаївський підприємець, який незаконно заволодів відповідним озброєнням під час повномасштабної війни
СБУ затримала ділка, який намагався продати росіянам корабельну артилерію ЗСУ
29 вересня, 14:16

Кримінал

У Хмельницькому нейрохірург отримав підозру через смерть пацієнтки
У Хмельницькому нейрохірург отримав підозру через смерть пацієнтки
Правоохоронці викрили дві наркомережі, що втягували дітей у збут нових наркотиків
Правоохоронці викрили дві наркомережі, що втягували дітей у збут нових наркотиків
Адвокат, який намагався підкупити прокурора, заплатить космічний штраф
Адвокат, який намагався підкупити прокурора, заплатить космічний штраф
НАЗК провело повторну перевірку декларації Крупи і виявило нову «заначку»
НАЗК провело повторну перевірку декларації Крупи і виявило нову «заначку»
Суд обрав запобіжний захід посадовцю Офісу генпрокурора
Суд обрав запобіжний захід посадовцю Офісу генпрокурора
Апеляція залишила в силі вирок нардепу-втікачу Одарченку
Апеляція залишила в силі вирок нардепу-втікачу Одарченку

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua