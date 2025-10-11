У Хмельницькому нейрохірург отримав підозру через смерть пацієнтки

Після операції жінка поскаржилася на свій стан, однак лікар не призначив додаткового обстеження

Правоохоронці оголосили підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків 32-річному нейрохірургу однієї з лікарень Хмельницького. Попередньо він не призначив пацієнтці необхідного лікування після операції, що призвело до її смерті. Як інформує «Главком», про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

За даними слідства, у квітні 2023 року нейрохірург прооперував пацієнтку та здійснив їй заміну хребтового імпланта. Після операції жінка поскаржилася на свій стан, проте підозрюваний не призначив додаткового обстеження та необхідного лікування.

«Аби приховати післяопераційні ускладнення, медик виконав блокаду тригерних точок, що приховало симптоми запального процесу в ділянці післяопераційної рани. Надалі, під час повторного звернення пацієнтки, лікар знову не надав належної оцінки скаргам і результатам обстежень. Унаслідок цього жінка померла», – зазначають у прокуратурі.

За неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України), підозрюваному загрожує до двох років позбавлення волі. Розслідування триває.

