У Києві затримано оперативника на хабарі за повернення конфіскованого мотоцикла (фото)



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Гроші вилучено у кабінеті оперативника Фото: ДБР

Поліцейський вимагав та отримав тисячу доларів за повернення майна

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, затримали оперативного співробітника Солом’янського Управління поліції у Києві.

Як повідомляє пресслужба ДБР, за попередньою інформацією, оперативний співробітник вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США за повернення майна, а саме мотоцикла Suzuki-R1000, який раніше вилучили працівники поліції.

Під час отримання неправомірної вигоди правоохоронця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Києва. Оперативний супровід забезпечує Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди).

У разі доведення вини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з конфіскацією майна.