У Києві викорінили хабарництво? Прокуратура не відкрила жодного провадження за п’ять місяців 2019-го документ



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За даними прокуратури, після 2013 року рівень хабарництва у Києві різко знизився

У Києві за п’ять місяців 2019 року не зареєстровано жодного кримінального провадження за ч.2 ст.368 КК України (неправомірна вигода в значному розмірі, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе або третьої особи за виконання чи невиконання такої посадовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє надає неправомірну вигоду, або в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади або службового становища). Про це йдеться у відповіді столичної прокуратури на звернення депутата Київської міської ради Олександра Пабата.

Згідно з даними, що містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, у Києві з 2012 року до червня 2019 року обліковано 84 кримінальних правопорушення за фактом отримання хабара особливо великого розміру.

«Після 43 прецедентів, що мали місце в урожайному на полі хабарництва 2013 році, почалося різке зниження, аж до 2-3 правопорушень протягом декількох останніх років...», - зазначив Пабат, аналізуючи наданий йому прокуратурою документ.

Нагадаємо, на початку липня цього року слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві, затримано заступника начальника Департаменту культури Київської міської державної адміністрації під час отримання ним неправомірної вигоди.

Раніше начальника відділу інспекції державного контролю об’єктів культурної спадщини та археологічного нагляду Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації затримали під час одержання неправомірної вигоди. Обвинувальний акт відносно посадовця скеровано до суду.