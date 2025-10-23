Капремонт шляхопроводу на вулиці Полярній: що вже зроблено (фото)

Основні будівельні роботи на шляхопроводі планується завершити до кінця року

На вулиці Полярній в Оболонському районі столиці триває капітальний ремонт шляхопроводу через залізничну колію. Основні будівельні роботи відбуваються на частині шляхопроводу в бік вулиці Героїв Дніпра. Про це повідомляють у «Київавтодорі», інформує «Главком».

Повідомляється, що мостовики влаштували останні 32 балки прогонової будови. Загалом їх 64 на споруді. Також влаштували нові опори, ригелі.

Далі, за повідомленням «Київавтодору», починається наступний етап, а саме армування прогонових будов, улаштування монолітної плити проїжджої частини та тротуару, монтаж карнизних блоків, перильного та бар’єрного огороджень.

Зауважується, що задля збереження руху транспорту та пішоходів шляхопроводом усі роботи виконують із частковим поетапним обмеженням.

Основні будівельні роботи, з повноцінним відновленням руху транспорту, планують завершити до кінця року. Одночасно тривають роботи з улаштування вело-пішохідних доріжок, оздоблення підземного пішохідного переходу та здійснення благоустрою території.

Основні будівельні роботи на шляхопроводі планується завершити до кінця року фото: КМДА

Нагадаємо, до 31 жовтня частково обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 31 жовтня частково обмежено рух на вул. Панаса Мирного в Печерському районі столиці.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До слова, «Київавтодор» оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу №1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе у Голосіївському районі столиці. Зазначається, що проєкт робіт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор споруди, перевлаштування мережі комунікацій, встановлення нової перильної огорожі, оновлення освітлення.