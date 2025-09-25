Головна Київ Новини
У Подільському районі згоріли чотири покинуті автомобілі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Подільському районі згоріли чотири покинуті автомобілі (фото)
Рятувальники швидко ліквідували пожежу
фото: Головне управління ДСНС України у місті Києві/Facebook

Причини займання встановлюватимуть правоохоронні органи

У Києві сталася пожежа, під час якої зайнялися одразу кілька покинутих машин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва

Повідомляється, що 24 вересня о 17:37 до оперативно-координаційного центру ДСНС Києва надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Івана Виговського в Подільському районі.

фото: Головне управління ДСНС України у місті Києві/Facebook
фото: ДСНС Києва

На місці події рятувальники виявили та вже о 17:55 ліквідували загоряння чотирьох покинутих автомобілів.

фото: ДСНС Києва

За даними ДСНС, постраждалих немає. Причини займання встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, учора, 24 вересня, правоохоронці у Києві затримали 22-річного чоловіка, який підозрюється у підпалі автомобіля за завданням російських спецслужб. Правоохоронці, які прибули на місце пожежі, встановили, що транспортний засіб підпалили за допомоги легкозаймистої рідини та у ході розшукових заходів викрили і самого палія. Ним виявився 22-річний киянин, який мешкає неподалік від місця злочину.

