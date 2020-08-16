Події у Білорусі. Ексзаступниця глави МЗС вважає, що Київ обрав поведінку страуса



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«Кадри постраждалих від побоїв та катувань подумки повертають до подій на Майдані» - Зеркаль

«Людські цінності найбільш проявляються у випробуваннях, про них легко говорити, а у діях чи бездіяльності ти вже не можеш вдавати і тоді все стає очевидним» – Зеркаль

У Білорусії вже більше семи днів йдуть масові акції протесту. Громадяни виступають проти офіційних результатів президентських виборів. Ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль розкритикувала позицію офіційного Києва.

За словами Зеркаль, сприйняття чи скоріше несприйняття результатів виборів у Білорусі стало черговим лакмусом та показником свідомості. На жаль, реакція знову того ж ґатунку як і «головне – перестати стріляти».

«Голова в піску не усуває проблем, а заява МЗС – сором. Розумію, що сучасні підходи до висловлювання позицій віддзеркалюють «генеральну лінію» і те, що у фразі «Ми загалом поділяємо позицію, висловлену Європейським Союзом щодо виборів в Білорусі» є натяк, але…. але Україна продовжує, не зважаючи на непопулярність визнання факту війни, втрачати людські життя за право вільного вибору», – пише Зеркаль.

Вона зауважила, що людські цінності найбільш проявляються у випробуваннях, про них легко говорити, а у діях чи бездіяльності ти вже не можеш вдавати і тоді все стає очевидним.

«Відповідно до заяви МЗС «Україна надзвичайно занепокоєна випадками необґрунтованої жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців». Очевидно, що захист демократичних цінностей та й цінностей в цілому не є вже таким важливим, і наруга та катування людей не викликають обурення», – зазначила ексзаступниця глави МЗС.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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