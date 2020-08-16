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    Кримінал

    На Донеччині чоловік збив неповнолітніх, одна дитина загинула

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    Співробітниками поліції відкрито кримінальне провадження за&nbsp;фактом ДТП - На Донеччині чоловік збив неповнолітніх, одна дитина загинула
    Співробітниками поліції відкрито кримінальне провадження за фактом ДТП
    Фото пресслужби поліції Донецької області

    Діти рухалися вздовж дороги на велосипеді

    У селищі Білицьке на Донеччині водій не встиг зупинити транспортний засіб і збив двох дітей, одна дитина загинула, а інша потрапила в реанімацію. Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

    «Співробітниками поліції відкрито кримінальне провадження за фактом ДТП у смт. Білицьке, в результат якої один хлопчик загинув, інший опинився у реанімації. Дорожньо-транспортна пригода сталася минулого дня», – йдеться у повідомлення.

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    На Донеччині чоловік збив неповнолітніх, одна дитина загинула
    На Донеччині чоловік збив неповнолітніх, одна дитина загинула
    На Донеччині чоловік збив неповнолітніх, одна дитина загинула
    Фото пресслужби поліції Донецької області

    Встановлено, що 39-річний мешканець м. Рубіжне Луганської області їхав на автомобілі Toyota по автодорозі Білецьке-Добропілля. У цей час вздовж дороги рухалися на велосипеді двоє дітей 11 та 12 років. Неповнолітній велосипедист почав перетинати проїзну частину дороги, не переконавшись у безпеці маневру. Водій автомобіля не встиг зупинити транспортний засіб та скоїв наїзд на дітей.

    «12-річний хлопчик отримав травми не сумісні з життям та помер на місці, а його товариш, який сидів на рамі велосипеду, з чисельними травмами госпіталізований до реанімаційного відділення Добропільської лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України», – йдеться у повідомленні.

    До відома, 14 серпня на Керченській площі в Києві сталася серйозна ДТП.

    Як повідомлялося, на перетині Дніпровської набережної та Княжого Затону у Дарницькому районі Києва легковий автомобіль Mazda в’їхав в кав’ярню на зупинці громадського транспорту.

    Нагадаємо, в окупованому Криму зіткнулися два легковики, постраждали шестеро людей.

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