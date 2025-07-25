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У Києві затримано чоловіка, який вчинив підпал на замовлення російських спецслужб

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві затримано чоловіка, який вчинив підпал на замовлення російських спецслужб
Затриманий в надії на велику винагороду погодився на пропозицію від ворожої спецслужби вчиняти злочини в Україні
фото: Національна поліція України/Facebook

Інцидент стався в одному з багатоповерхових будинків Дарницького району

Поліція Києва затримала зловмисника, який підпалив двері киянину на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Інцидент стався в одному з багатоповерхових будинків Дарницького району. 34-річний чоловік облив вхідні двері тамбуру легкозаймистою рідиною та підпалив. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановили, що двері тамбуру ведуть до квартири чоловіка, який тривалий час перебуває за кордоном. У ході розшукових заходів поліцейські з'ясували, що до підпалу причетний 34-річний уродженець Кіровоградської області, який мешкає в Києві. Він отримав пропозицію від ворожої спецслужби вчиняти злочини на території України і погодився на це в надії на велику винагороду.

Палія затримали в порядку статті 208 КПК України. За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України — умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

34-річний чоловік облив вхідні двері тамбуру легкозаймистою рідиною та підпалив
34-річний чоловік облив вхідні двері тамбуру легкозаймистою рідиною та підпалив
фото: Національна поліція України/Facebook

Наразі фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. У межах слідства правоохоронці перевірятимуть підозрюваного на причетність до вчинення інших злочинів на території країни.

Нагадаємо, столичні правоохоронці оголосили підозри двом чоловікам у підпалі чотирьох автівок у Шевченківському районі. За даними слідства, вони діяли на замовлення. За таку «роботу» їм обіцяли щедру оплату, але грошей чоловіки так і не отримали. 

Також у Києві правоохоронці затримали дві групи паліїв, які на замовлення російських спецслужб спалили залізничну шафу та сім автомобілів військових. За даними слідства, наприкінці грудня 2024 року, шукаючи підробіток, хлопець отримав повідомлення в Телеграмі з пропозицією за $1 тис. знайти та підпалити автомобіль, який належить військовослужбовцю. Для цього він залучив свого знайомого. Для підпалу підозрювані підібрали Mitsubishi L200 у Дніпровському районі та облили його легкозаймистою речовиною.

Теги: підозра Київ поліція

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