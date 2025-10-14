Головна Вінниця Новини
Поліція на Вінниччині знайшла «псевдомінера» вокзалу

Максим Бурич
Максим Бурич
Чоловіку загрожує покарання у вигляді до восьми років позбавлення волі
фото: поліція Вінничини

Чоловіка, який нібито замінував вінницький вокзал затримано дорогою на Чечельник

На Вінниччині поліція оперативно затримала чоловіка, який 12 жовтня повідомив про намір замінувати вінницький залізничний вокзал. Як повідомляє поліція Тростянця, невідомий зателефонував на лінію 102 та заявив, що має вибухівку і збирається замінувати вокзал. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінничини.

Правоохоронці швидко встановили особу «мінувальника». Ним виявився 38-річний житель Одеської області. Його розшукали та затримали у процесуальному порядку на дорозі, що веде до Чечельника. Результат освідування показав, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння – 1,7 проміле.

Слідчі відділення поліції № 2 Гайсинського райуправління повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Вінниччині рибоохоронний патруль виявив браконьєра, який займався незаконним виловом риби, використовуючи заборонені знаряддя лову. Завдані довкіллю збитки оцінюються у понад 30 тис грн. 

Як повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль, інцидент стався вдень 12 жовтня на річці Сіб, у межах села Павлівка Ілліннецької громади.

Як відомо, Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування та скерував до суду обвинувальний акт стосовно директора гірничовидобувного підприємства на Вінниччині. Його звинувачують в організації схеми ухилення від сплати рентної плати за користування надрами на понад 27 млн грн. 

