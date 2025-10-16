В Україні вже понад годину триває масштабна повітряна тривога

Пройдіть в укриття!

У Києві о 05:17 оголошено повітряну тривогу. У столиці, як і в усій Україні, ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, уночі росіяни вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах України. Внаслідок цього на ранок були знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема – на Дніпропетровщині.