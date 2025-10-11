Головна Київ Новини
Де у Києві купити продуктові товари 11-12 жовтня: адреси ярмарків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Де у Києві купити продуктові товари 11-12 жовтня: адреси ярмарків
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА/Facebook

На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами 

Цими вихідними, 11 та 12 жовтня, у Києві пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, у суботу 11 жовтня ярмарки заплановано у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

У неділю, 12 жовтня, ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Як повідомлялося раніше, на Бессарабському ринку тривають роботи з облаштування торговельної зали сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням.

Нагадаємо, в Україні відчутно подорожчало сало. Зростання цін фіксується як у великих торгових мережах, так і на ринках. За даними Державної служби статистики, середня споживча ціна на сало у серпні 2025 року зросла на 5,9% у порівнянні з липнем, досягнувши 185 грн за кілограм.  

