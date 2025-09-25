Головна Київ Новини
Неповнолітня матір залишила немовля у зачиненій квартирі на чотири дні: бурхлива реакція мереж

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Неповнолітній загрожує до восьми років позбавлення волі за залишення немовляти у небезпеці
фото: Національна поліція України/Facebook

Немовля перебувало у вкрай виснаженому стані. Медики одразу госпіталізували дитину, її здоров'ям досі опікуються лікарі

Столичні правоохоронці оголосила підозру 17-річній мешканці Києва, яка залишила свого семимісячного сина самого у зачиненій квартирі на чотири дні без їжі та нагляду. Внаслідок цього дитина впала у кому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

Повідомляється, що подія сталася у січні цього року. До поліції Києва надійшов дзвінок від знайомого дівчини, якому вона розповіла, що її маленький син вже кілька днів перебуває на самоті вдома. Чоловік негайно повідомив про це до поліції і таким чином дитину вдалося врятувати.

Немовля вдалося врятувати, однак його станом досі опікуються лікарі
фото: поліція Києва/Facebook

На місце події – до квартири у Дніпровському районі – негайно виїхала слідчо-оперативна група, медики, рятувальники та працівники служби у справах дітей.

Рятувальникам довелося відкрити замки, щоб дістатися до дитини
Правоохоронці у одній з кімнат знайшли маленького хлопчика, який перебував у вкрай виснаженому стані. Медики одразу госпіталізували дитину, її здоров'ям досі опікуються лікарі.

Обставини справи та підозра 

Як встановило слідство, 17-річна мати залишила семимісячного сина напризволяще та пішла у своїх справах.

Комісійна судово-медична експертиза підтвердила, що через довготривалу відсутність піклування семимісячний малюк отримав тяжкі захворювання: його не годували, не змінювали підгузки, а через майже постійне нерухоме лежання на його тілі з'явились пролежні. Дитина потрапила до лікарні у вкрай важкому стані.

Поліцейські розшукали матір, нею виявилася 17-річна місцева мешканка, яка проживала окремо від своєї матері (бабусі хлопчика). Батько дитини невідомий.

Слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва оголосили неповнолітній матері підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • Стаття 166 (злісне невиконання батьками обов’язків по догляду за дитиною);
  • Частина 3 статті 135 (залишення в небезпеці).

Найбільше покарання за цими статтями передбачає до восьми років позбавлення волі. Крім того, у судовому порядку буде вирішуватися питання про позбавлення підозрюваної батьківських прав. 

Реакція суспільства

ІКористувачі соціальних мереж активно реагують на повідомлення поліції про інцидент. Громадськість висловлює обурення не лише діями матері, але й порушують низку важливих питань: де були батько дитини, бабусі, дідусі та інші родичі, які могли б допомогти неповнолітній матері? Чому 17-річна мати не отримувала патронажної чи психологічної підтримки від соціальних служб? Чому неповнолітній дівчині  дозволили жити окремо з немовлям? Також дописувачі у мережі цікавляться, чому у повідомленні поліції не порушується питання про відповідальність чоловіка, який став батьком дитини, коли дівчині було, імовірно, 15-16 років (вік згоди)? Не зрозуміла і реакція сусідів неповнолітньої матері, які не відреагували на тривалий плач дитини протягом чотирьох днів. 

Українці обурені бездіяльністю родичів неповнолітньої матері
скриншот
У коментарях під повідомленням поліції є запитання і до самих правоохоронців
скриншот
Дописувачі цікавляться, де була поліція до того, як дитина народила дитину
скриншот коментарів
У коментарях найбільше запитань до батька немовляти
скриншот
Коментарі під повідомленням поліції
скриншот

Нагадаємо, в Україні вік сексуальної згоди – 16 років. Це означає, що особа молодша за 16 років не може дати згоду на статеві зносини, навіть якщо такі статеві зносини мають добровільний характер.  Згідно українського законодавства сексуальні зносини з особою, яка молодша за 16 років криміналізовані та розглядаються як вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку та розбещення неповнолітніх.

