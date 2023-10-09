Експерт пояснив, кому на фронті допоможе наступ морозів

«В українців ще не було практичного досвіду застосування взимку на відкритій місцевості «леопардів» чи «абрамсів»

Узимку на фронті буде відбуватися змагання за ініціативу. І якщо на півдні будуть серйозні морози, то це зіграє на руку українській армії, яка там наступає. Таку думку висловив «Главкому» керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Експерт нагадав слова командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського, який сказав, що ЗСУ наступатимуть і взимку. «Ворог аналізує цю інформацію і може сподіватися: якщо ми будемо далі наступати на півдні і не скеровувати резерви на схід, йому вдасться провести цю свою операцію. Але якщо вони дійсно будуть вести там більш активні наступальні дії, то й ми перейдемо більше до активної оборони і оборонних дій, ніж до наступальних», – каже Мусієнко.

Він пояснив, що для того, щоб на півдні діяти важкою технікою, слід чекати серйозних морозів. «Це зіграє на руку наступаючій стороні, тобто нам. У нас, до речі, ще не було практичного досвіду застосування взимку на відкритій місцевості «леопардів» чи «абрамсів», – зазначив експерт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас, за його словами, на сході морози будуть грати на користь росіянам, якщо вони збираються вести наступальні дії. «Це дасть їм можливість задіювати більше своїх підрозділів, можливо, з танками. Але, як показав досвід, на ведення бойових дій на сході погодні умови особливо не впливають. Нагадаю, що в тому ж Бахмуті велися масштабні дії, незважаючи на погоду», – сказав Мусієнко.

Нагадаємо, Z-пабліки та пропагандисти тим часом готують свою аудиторію вже до «великого російського наступу» імені голови Генштабу РФ Валерія Герасимова. Він нібито запланований на осінь-зиму, коли Україна буде особливо вразливою, і під чобіт агресора можуть потрапити не тільки досі неконтрольовані ним «нові території РФ», а й Одеса, Миколаїв, Харків та інші міста, куди намагається дотягнутися «руський мир». А за даними видання Newsweek, оприлюдненими ще у серпні, російські війська готують кульмінацію наступу, що розпочнеться восени, на весну.