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Експерт пояснив, кому на фронті допоможе наступ морозів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Експерт пояснив, кому на фронті допоможе наступ морозів
Морози зіграють на руку наступаючій стороні
фото з відкритих джерел

«В українців ще не було практичного досвіду застосування взимку на відкритій місцевості «леопардів» чи «абрамсів»

Узимку на фронті буде відбуватися змагання за ініціативу. І якщо на півдні будуть серйозні морози, то це зіграє на руку українській армії, яка там наступає. Таку думку висловив «Главкому» керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Експерт нагадав слова командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського, який сказав, що ЗСУ наступатимуть і взимку. «Ворог аналізує цю інформацію і може сподіватися: якщо ми будемо далі наступати на півдні і не скеровувати резерви на схід, йому вдасться провести цю свою операцію. Але якщо вони дійсно будуть вести там більш активні наступальні дії, то й ми перейдемо більше до активної оборони і оборонних дій, ніж до наступальних», – каже Мусієнко.

Він пояснив, що для того, щоб на півдні діяти важкою технікою, слід чекати серйозних морозів. «Це зіграє на руку наступаючій стороні, тобто нам. У нас, до речі, ще не було практичного досвіду застосування взимку на відкритій місцевості «леопардів» чи «абрамсів», – зазначив експерт.

Водночас, за його словами, на сході морози будуть грати на користь росіянам, якщо вони збираються вести наступальні дії. «Це дасть їм можливість задіювати більше своїх підрозділів, можливо, з танками. Але, як показав досвід, на ведення бойових дій на сході погодні умови особливо не впливають. Нагадаю, що в тому ж Бахмуті велися масштабні дії, незважаючи на погоду», – сказав Мусієнко.

Нагадаємо, Z-пабліки та пропагандисти тим часом готують свою аудиторію вже до «великого російського наступу» імені голови Генштабу РФ Валерія Герасимова. Він нібито запланований на осінь-зиму, коли Україна буде особливо вразливою, і під чобіт агресора можуть потрапити не тільки досі неконтрольовані ним «нові території РФ», а й Одеса, Миколаїв, Харків та інші міста, куди намагається дотягнутися «руський мир». А за даними видання Newsweek, оприлюдненими ще у серпні, російські війська готують кульмінацію наступу, що розпочнеться восени, на весну. 

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Теги: окупанти ЗСУ війна Слов’янськ наступ Бахмут Лиман контрнаступ Куп'янськ

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