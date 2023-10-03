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Довгобуд-привид. Фотоекскурсія по Дарницькому вокзалу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Довгобуд-привид. Фотоекскурсія по Дарницькому вокзалу
Недобудований Дарницький вокзал у столиці

У 2009 році через брак фінансування будівництво величезного вокзалу на лівому березі Києва повністю припинилося

Дарницький приміський залізничний вокзал, відомий усім киянам, мав стати найбільшим вокзалом в Україні. Ба більше, під будівлею мали з'явитися нові станції «зеленої» гілки метро, якби не одне «але» – вокзал стоїть недобудованим вже понад десяток років. 

Довгобуд-привид. Фотоекскурсія по Дарницькому вокзалу фото 1
Довгобуд-привид. Фотоекскурсія по Дарницькому вокзалу фото 2
Довгобуд-привид. Фотоекскурсія по Дарницькому вокзалу фото 3

У 2004 році почали споруджувати новий Дарницький залізничний вокзал, попередньо знесши стару будівлю. Проєкт мав значно посилити пасажиромісткість вокзалу й покращити інфраструктуру району. Будівля була розрахована приймати 14600 людей на добу, а її загальна площа складає майже 71 тис. квадратів. Орієнтовна вартість будівництва станом на 2004 рік – 1,7 млрд грн.

Довгобуд-привид. Фотоекскурсія по Дарницькому вокзалу фото 4
Довгобуд-привид. Фотоекскурсія по Дарницькому вокзалу фото 5
Недобудований Дарницький вокзал у столиці
Недобудований Дарницький вокзал у столиці

Масштабне будівництво розпочалося у 2004-му й протягом року тут активно велися роботи. Першу чергу вокзалу завершили у 2007-му, але у 2009-му через брак фінансування будівництво повністю припинилося. Новий вокзал майже добудували, однак не встигли звести дах. Понад 15 років будівля стоїть поруч з приміським Дарницьким вокзалом у стані залізобетонних каркасів.

Довгобуд-привид. Фотоекскурсія по Дарницькому вокзалу фото 6

 

Довгобуд-привид. Фотоекскурсія по Дарницькому вокзалу фото 7
Довгобуд-привид. Фотоекскурсія по Дарницькому вокзалу фото 8

Незавершеним залишається будівництво головної будівлі вокзалу з центральним тунелем (побудований залізобетонний каркас на сім поверхів, тунель без оздоблення та інженерних мереж), відкритої автостоянки з підземним паркінгом, головного перону та зовнішніх мереж водопостачання й водовідведення. Величезний та «примарний» недобудований вокзал стоїть тінню над мешканцями Києва та став притулком для безхатьків та наркоманів, на що неодноразово жалілися кияни, які живуть неподалік. 

Довгобуд-привид. Фотоекскурсія по Дарницькому вокзалу фото 9
Недобудований Дарницький вокзал у столиці
Недобудований Дарницький вокзал у столиці
Довгобуд-привид. Фотоекскурсія по Дарницькому вокзалу фото 10

Наразі на Дарниці функціонують два вестибюлі приміського вокзалу з касами продажу квитків, зал очікування, а також наскрізний тунель із шістьма виходами та дві платформи.  

Нині величезний Київ має один-єдиний вокзал на правому березі. Це дуже мало і обмежує пропускну здатність самого Центрального залізничного вокзалу. Адже на лівому і правому березі столиці – приблизно однакова кількість жителів. Тому, природно, необхідний ще один вокзал, пасажирська станція, яка дозволить розвезти потоки пасажирів. І станція «Дарниця» могла б взяти на себе це навантаження, проте ніхто не палає бажанням завершити будівництво величезного вокзалу.

Довгобуд-привид. Фотоекскурсія по Дарницькому вокзалу фото 11
Довгобуд-привид. Фотоекскурсія по Дарницькому вокзалу фото 12
Довгобуд-привид. Фотоекскурсія по Дарницькому вокзалу фото 13

У 2019 році Укрзалізниця планувала передати в концесію залізничний вокзал на станції «Дарниця» в Києві. Він один із перших у переліку об’єктів, для розвитку яких планується залучити інвесторів на умовах державно-приватного партнерства. Саме завдяки залученню приватного капіталу планувалося добудувати цей об’єкт та зробити з нього на лівому березі Києва сучасний вокзал з торгово-розважальними площами. 

Раніше представники компанії заявили, що Укрзалізниця не буде добудовувати Дарницький вокзал в столиці, оскільки не бачить економічної доцільності проєкту.

Теги: Київ будівництво вокзал

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