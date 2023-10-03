Довгобуд-привид. Фотоекскурсія по Дарницькому вокзалу
У 2009 році через брак фінансування будівництво величезного вокзалу на лівому березі Києва повністю припинилося
Дарницький приміський залізничний вокзал, відомий усім киянам, мав стати найбільшим вокзалом в Україні. Ба більше, під будівлею мали з'явитися нові станції «зеленої» гілки метро, якби не одне «але» – вокзал стоїть недобудованим вже понад десяток років.
У 2004 році почали споруджувати новий Дарницький залізничний вокзал, попередньо знесши стару будівлю. Проєкт мав значно посилити пасажиромісткість вокзалу й покращити інфраструктуру району. Будівля була розрахована приймати 14600 людей на добу, а її загальна площа складає майже 71 тис. квадратів. Орієнтовна вартість будівництва станом на 2004 рік – 1,7 млрд грн.
Масштабне будівництво розпочалося у 2004-му й протягом року тут активно велися роботи. Першу чергу вокзалу завершили у 2007-му, але у 2009-му через брак фінансування будівництво повністю припинилося. Новий вокзал майже добудували, однак не встигли звести дах. Понад 15 років будівля стоїть поруч з приміським Дарницьким вокзалом у стані залізобетонних каркасів.
Незавершеним залишається будівництво головної будівлі вокзалу з центральним тунелем (побудований залізобетонний каркас на сім поверхів, тунель без оздоблення та інженерних мереж), відкритої автостоянки з підземним паркінгом, головного перону та зовнішніх мереж водопостачання й водовідведення. Величезний та «примарний» недобудований вокзал стоїть тінню над мешканцями Києва та став притулком для безхатьків та наркоманів, на що неодноразово жалілися кияни, які живуть неподалік.
Наразі на Дарниці функціонують два вестибюлі приміського вокзалу з касами продажу квитків, зал очікування, а також наскрізний тунель із шістьма виходами та дві платформи.
Нині величезний Київ має один-єдиний вокзал на правому березі. Це дуже мало і обмежує пропускну здатність самого Центрального залізничного вокзалу. Адже на лівому і правому березі столиці – приблизно однакова кількість жителів. Тому, природно, необхідний ще один вокзал, пасажирська станція, яка дозволить розвезти потоки пасажирів. І станція «Дарниця» могла б взяти на себе це навантаження, проте ніхто не палає бажанням завершити будівництво величезного вокзалу.
У 2019 році Укрзалізниця планувала передати в концесію залізничний вокзал на станції «Дарниця» в Києві. Він один із перших у переліку об’єктів, для розвитку яких планується залучити інвесторів на умовах державно-приватного партнерства. Саме завдяки залученню приватного капіталу планувалося добудувати цей об’єкт та зробити з нього на лівому березі Києва сучасний вокзал з торгово-розважальними площами.
Раніше представники компанії заявили, що Укрзалізниця не буде добудовувати Дарницький вокзал в столиці, оскільки не бачить економічної доцільності проєкту.
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