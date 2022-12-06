У Києві зловмисник вдарив 17-річного хлопця ножем у живіт 

За поранення неповнолітнього чоловікові світить вісім років тюрми

У Києві на вулиці між двома чоловіками та неповнолітніми виник раптовий конфлікт і бійка, внаслідок якої 40-річний чоловік вдарив 17-річного хлопця ножем у живіт. Наразі потерпілий перебуває у лікарні, а фігурант за свої дії може провести до восьми років за ґратами. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

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Конфлікт стався на вулиці Симиренка. Медики негайно госпіталізували пораненого 17-річного юнака, а правоохоронці розпочали пошуки зловмисника.

Правоохоронці менше ніж за добу встановили особу ймовірного підозрюваного. Киянина, 1982 року народження, затримали.

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За умисне тяжке тілесне ушкодження санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше нетверезий киянин із пневматичної зброї поранив дівчину.