У Києві змінилися маршрути трамваїв (список)



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Рух трамваїв маршруту №35 тимчасово закрито

Зміни в русі трамваїв діятимуть до кінця року

З 28 жовтня орієнтовно до кінця 2020 року рух трамваїв маршруту 35 тимчасово закривається та вносяться зміни в трасу руху трамваїв маршрутів №№ 8, 28, 29 на лівому березі Києва. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

Зміни пов’язані із виконанням робіт із реконструкції трамвайної лінії по просп. Юрія Гагаріна та вул. Попудренка на ділянці від вул. Гната Хоткевича до станції метро «Лісова».

На даний період рух трамваїв буде організовано:

маршрут № 8 від ст. м. «Позняки» до бульвару Перова;

маршрут № 28 від вул. Милославської до Дарницького ТРЕД;

маршрут № 29 від ст. м. «Бориспільська» до просп. Алішера Навої.

Організовується робота тимчасового автобусного маршруту № 28Т «Ст. м. «Чернігівська» – ст. м. «Лісова» по трасі: вул. Гната Хоткевича – Броварський просп. – вул. Попудренка – просп. Юрія Гагаріна.

Збільшується кількість трамваїв на маршрутах №№ 8, 28, 33к.

Київпастранс перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, нещодавно мер Києва Віталій Кличко презентував два нових трамваї PESA, що курсуватимуть на маршруті №28 на лівому березі – від станції метро «Лісова» до вулиці Милославської.