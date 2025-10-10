Головна Київ Новини
У Києві зміниться рух метро через складну енергетичну ситуацію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Києві зміниться рух метро через складну енергетичну ситуацію
Київське метро змінить рух
фото: КиївВлада

Рух поїздів на ділянці від «Печерська» до «Червоного хутора» тимчасово неможливий 

Сьогодні, 10 жовтня, у Києві рух поїздів метрополітену розпочнеться зі змінами через складну енергетичну ситуацію. Про це пише «Главком» із посиланням на КМДА.

Зміни у русі поїздів метрополітену:

  • Червона лінія: Поїзди курсуватимуть між станціями «Академмістечко» – «Арсенальна», інтервал руху – 6 хвилин;
  • Синя лінія: Поїзди курсують між станціями «Героїв Дніпра» – «Теремки», інтервал руху – 6 хвилин;
  • Зелена лінія: Рух поїздів від станції «Сирець» до станції «Видубичі», інтервалам очікування поїзда 7 хвилин.

Зазначається, що рух поїздів між станціями «Славутич» та «Червоний хутір» тимчасово неможливий через складну енергетичну ситуацію.

Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену. Нагадаємо, під час повітряної тривоги всі підземні станції працюють у режимі укриття.

Як відомо, у ніч на 10 жовтня окупанти атакували Київ ракетами та безпілотниками. Мер Києва Віталій Кличко поділився останніми новинами про атаку:

  • Внаслідок масованої атаки ворога на столицю постраждали 9 людей, 5 із них у лікарнях;
  • У результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста наразі без енергопостачання. Також є проблеми з водопостачанням;
  • У Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано;
  • У Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на 5-му поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі;
  • У Деснянському, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки;
  • У Подільському районі уламки впали на відкритій території.

Крім того, Кличко зазначив, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання. «Ситуація складна. Всі необхідні служби залучені до її подолання», – написав він.

