Чергова схема з будинком-привидом. Суд повернув громаді землю у Голосіївському районі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Чергова схема з будинком-привидом. Суд повернув громаді землю у Голосіївському районі
Набуття у власність нерухомості надалі дозволило б власнику оформити право на землю, на якій розташована ця нерухомість
Фото: прокуратура України

Прокурори у суді довели, що киянин зареєстрував право власності на будинок у Голосіївському районі м. Києва, якого насправді не існує

Дніпровська окружна прокуратура Києва через суд скасувала незаконну реєстрацію права власності на земельну ділянку у Голосіївському районі. Шахрайство полягало в тому, що зловмисники зареєстрували на цій землі неіснуючий будинок, щоб отримати ділянку в приватну власність.

Прокурори довели, що киянин незаконно оформив право власності на житловий будинок, якого насправді немає. Використання такої схеми дозволяє шахраям у подальшому оформити і право на землю, на якій нібито стоїть будівля.

Завдяки втручанню прокуратури вдалося запобігти втраті земельної ділянки вартістю 1,5 млн гривень. Ця територія розташована в зоні охоронюваного ландшафту і є частиною Південного історичного ареалу Києва, що робить її особливо цінною для столиці.

Нагадаємо, Дарницька окружна прокуратура Києва звернулася до суду з п'ятьма позовами, вимагаючи скасувати реєстрацію права власності на п'ять неіснуючих житлових будинків та анулювати реєстрацію відповідних земельних ділянок. Мета – повернути територіальній громаді столиці ці землі площею 0,5 га, що розташовані по вулиці Березневій у Дарницькому районі, в межах прибережної захисної смуги ландшафтного заказника місцевого значення озера «Заплавне».   Дарницький районний суд Києва задовольнив один з п'яти позовів прокуратури, скасувавши право власності на неіснуючий будинок та реєстрацію ділянки під ним. Ще чотири позови перебувають на розгляді суду.

Раніше Святошинська окружна прокуратура міста Києва через суд домоглася знесення незаконно збудованого шиномонтажу та повернення земельної ділянки територіальній громаді столиці. Приватне товариство самовільно звело об’єкт, щоб отримати понад 4 000 кв. м комунальної землі в оренду без конкурсу, проте суд зобов’язав підприємців демонтувати будівлю та повернути ділянку місту.

Теги: прокуратура Київ шахрайство земля прокурор

Чергова схема з будинком-привидом. Суд повернув громаді землю у Голосіївському районі
Чергова схема з будинком-привидом. Суд повернув громаді землю у Голосіївському районі
Змушують ворога осліпнути, оглухнути і замовкнути. Київ вшанував «невидимих» воїнів ЗСУ
Змушують ворога осліпнути, оглухнути і замовкнути. Київ вшанував «невидимих» воїнів ЗСУ
Поліція Києва повідомила про затримання наркоділків з товаром на 4 млн грн (фото)
Поліція Києва повідомила про затримання наркоділків з товаром на 4 млн грн (фото)
Українець, що повернувся після трьох років російського полону, розказав, чим його здивував Київ
Українець, що повернувся після трьох років російського полону, розказав, чим його здивував Київ
Торгівля автівками, ввезеними для ЗСУ. Поліція заявила про затримання організаторки схеми
Торгівля автівками, ввезеними для ЗСУ. Поліція заявила про затримання організаторки схеми
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 вересня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 13-14 вересня

