Чергова схема з будинком-привидом. Суд повернув громаді землю у Голосіївському районі

Набуття у власність нерухомості надалі дозволило б власнику оформити право на землю, на якій розташована ця нерухомість

Прокурори у суді довели, що киянин зареєстрував право власності на будинок у Голосіївському районі м. Києва, якого насправді не існує

Дніпровська окружна прокуратура Києва через суд скасувала незаконну реєстрацію права власності на земельну ділянку у Голосіївському районі. Шахрайство полягало в тому, що зловмисники зареєстрували на цій землі неіснуючий будинок, щоб отримати ділянку в приватну власність.

Прокурори довели, що киянин незаконно оформив право власності на житловий будинок, якого насправді немає. Використання такої схеми дозволяє шахраям у подальшому оформити і право на землю, на якій нібито стоїть будівля.

Завдяки втручанню прокуратури вдалося запобігти втраті земельної ділянки вартістю 1,5 млн гривень. Ця територія розташована в зоні охоронюваного ландшафту і є частиною Південного історичного ареалу Києва, що робить її особливо цінною для столиці.

Нагадаємо, Дарницька окружна прокуратура Києва звернулася до суду з п'ятьма позовами, вимагаючи скасувати реєстрацію права власності на п'ять неіснуючих житлових будинків та анулювати реєстрацію відповідних земельних ділянок. Мета – повернути територіальній громаді столиці ці землі площею 0,5 га, що розташовані по вулиці Березневій у Дарницькому районі, в межах прибережної захисної смуги ландшафтного заказника місцевого значення озера «Заплавне». Дарницький районний суд Києва задовольнив один з п'яти позовів прокуратури, скасувавши право власності на неіснуючий будинок та реєстрацію ділянки під ним. Ще чотири позови перебувають на розгляді суду.

Раніше Святошинська окружна прокуратура міста Києва через суд домоглася знесення незаконно збудованого шиномонтажу та повернення земельної ділянки територіальній громаді столиці. Приватне товариство самовільно звело об’єкт, щоб отримати понад 4 000 кв. м комунальної землі в оренду без конкурсу, проте суд зобов’язав підприємців демонтувати будівлю та повернути ділянку місту.