У Києві змінився рух громадського транспорту через знеструмлення

У столиці запроваджено тимчасові маршрути

Сьогодні, 28 грудня, через складну енергетичну ситуацію та відсутність напруги на окремих ділянках Лівобережної частини Києва, рух міського електротранспорту зазнав кардинальних змін. Для забезпечення перевезення пасажирів міська влада терміново вивела на лінії додаткові автобуси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київпастранс.

На найбільш критичних ділянках, де трамвайне та тролейбусне сполучення наразі неможливе, організовано роботу автобусних маршрутів:

Тимчасові автобусні маршрути (замість трамваїв):

№ 28Т – вул. Милославська – пл. Дарницька

№ 4Т – вул. Милославська – ст. «Райдужна»

№ 29Т – ст. м. Бориспільська – пл. Дарницька

Рух трамваїв організовано:

№ 8, 32 – за власною схемою руху

№ 27 – ст. м. Позняки – пр. Воскресенський

№ 22 – пр. Воскресенський – Дарницьке депо

№ 29 – ст. м. Лісова – ст. м. Позняки

№ 28, 35 – ст. м. Лісова – пр. Воскресенський

Рух тролейбусів організовано:

№30 – вул. Кадетський Гай – ст. м. Почайна

№ 31 – ст. м. Лук’янівська – ст. м. Почайна

№ 47 – ст. м. Мінська – вул. Архипенка – ст. м. Почайна

№ 50 – пл. Либідська – пл. Дарницька

Роботу інших маршрутів електротранспорту житлового масиву Троєщина тимчасово призупинено.

Тимчасові автобусні маршрути (замість тролейбусів):

№ 50ТРК – вул. Милославська – пл. Дарницька

№ 37ТР – вул. Милославська – ст. м. Лісова

№ 30ТР – вул. Милославська – ст. м. Почайна

№ 31ТР – вул. Милославська – ст. м. Почайна

№ 29ТР – пл. Дарницька – зал. ст. Куренівка

Нагадаємо, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом у Києві та області знадобиться щонайменше дві-три доби. Як інформує «Главком», про це повідомив член парламентського комітету з енергетики, народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ситуація в столичній агломерації надзвичайно складна, оскільки в результаті терористичного удару російської армії пошкоджена низка ключових енергоб’єктів регіону.