Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві змінився рух громадського транспорту через знеструмлення

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Києві змінився рух громадського транспорту через знеструмлення
фото з відкритих джерел

У столиці запроваджено тимчасові маршрути

Сьогодні, 28 грудня, через складну енергетичну ситуацію та відсутність напруги на окремих ділянках Лівобережної частини Києва, рух міського електротранспорту зазнав кардинальних змін. Для забезпечення перевезення пасажирів міська влада терміново вивела на лінії додаткові автобуси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київпастранс.

На найбільш критичних ділянках, де трамвайне та тролейбусне сполучення наразі неможливе, організовано роботу автобусних маршрутів:

Тимчасові автобусні маршрути (замість трамваїв):

  • № 28Т – вул. Милославська – пл. Дарницька
  • № 4Т – вул. Милославська – ст. «Райдужна»
  • № 29Т – ст. м. Бориспільська – пл. Дарницька

Рух трамваїв організовано:

  • № 8, 32 – за власною схемою руху
  • № 27 – ст. м. Позняки – пр. Воскресенський
  • № 22 – пр. Воскресенський – Дарницьке депо
  • № 29 – ст. м. Лісова – ст. м. Позняки
  • № 28, 35 – ст. м. Лісова – пр. Воскресенський

Рух тролейбусів організовано:

  • №30 – вул. Кадетський Гай – ст. м. Почайна
  • № 31 – ст. м. Лук’янівська – ст. м. Почайна
  • № 47 – ст. м. Мінська – вул. Архипенка – ст. м. Почайна
  • № 50 – пл. Либідська – пл. Дарницька

Роботу інших маршрутів електротранспорту житлового масиву Троєщина тимчасово призупинено.

Тимчасові автобусні маршрути (замість тролейбусів):

  • № 50ТРК – вул. Милославська – пл. Дарницька
  • № 37ТР – вул. Милославська – ст. м. Лісова
  • № 30ТР – вул. Милославська – ст. м. Почайна
  • № 31ТР – вул. Милославська – ст. м. Почайна
  • № 29ТР – пл. Дарницька – зал. ст. Куренівка

Нагадаємо, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом у Києві та області знадобиться щонайменше дві-три доби. Як інформує «Главком», про це повідомив член парламентського комітету з енергетики, народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ситуація в столичній агломерації надзвичайно складна, оскільки в результаті терористичного удару російської армії пошкоджена низка ключових енергоб’єктів регіону.

Читайте також:

Теги: Київ транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колапс на Дегтярівській: через ДТП рух трамваїв №14 та №15 було заблоковано
Колапс на Дегтярівській: через ДТП рух трамваїв №14 та №15 було заблоковано
26 грудня, 08:44
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 10 хвилин
25 грудня, 12:20
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 25 грудня 2025 року
24 грудня, 21:44
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 23 грудня 2025 року
22 грудня, 20:10
Вадим Крищенко під час інтерв'ю
Поет Вадим Крищенко отримав звання «Почесний громадянин Києва»: кого ще відзначила міська влада
18 грудня, 15:17
Наслідки атаки на Суми
Атака на Суми, стрілянина у США: головне за ніч
14 грудня, 05:50
Поліція встановлює обставини вибуху
У Дарницькому районі Києва стався вибух, є загиблий та поранений
11 грудня, 15:49
Понад 600 вікон і балконів на Харківському шосе пошкоджені
Вікна винесло в усіх будинках навколо. Влада розповіла про наслідки удару на Харківському шосе
29 листопада, 15:58
Наслідки атаки у Києві у ніч на 29 листопада
Атака на Київ: зросла кількість жертв (відео)
29 листопада, 08:57

Новини

У Києві змінився рух громадського транспорту через знеструмлення
У Києві змінився рух громадського транспорту через знеструмлення
У Києві розгорнуто мобільні пересувні котельні для обігріву лікарень
У Києві розгорнуто мобільні пересувні котельні для обігріву лікарень
Удар по енергетиці Києва: як довго триватимуть аварійні відключення
Удар по енергетиці Києва: як довго триватимуть аварійні відключення
Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій
У Києві четверта за день тривога тривала понад дві години
У Києві четверта за день тривога тривала понад дві години
У Києві та області без світла понад пів мільйона споживачів – деталі
У Києві та області без світла понад пів мільйона споживачів – деталі

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua