У Києві розгорнуто мобільні пересувні котельні для обігріву лікарень

М обільні пересувні котельні працюватимуть поки стаціонарні теплоджерела знову не зможуть подавати ресурс у мережу

Масована атака ракетами та дронами, яку Росія здійснила 27 грудня, призвела до перебоїв з електро- та теплопостачанням у низці районів столиці. Щоб не залишити пацієнтів без обігріву, до роботи залучили автономне обладнання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київтеплоенерго».

За інформацією підприємства, пересувні котельні розгорнули для підтримки критично важливої інфраструктури. Ці установки працюватимуть у медичних закладах до моменту, поки стаціонарні теплоджерела знову не зможуть подавати ресурс у мережу.

Наразі автономне опалення забезпечено у шести закладах:

Клінічна лікарня №9 та клінічна лікарня №2;

Пологовий будинок №1 та міський Перинатальний центр;

Дитяча клінічна лікарня №2;

Пансіонат ветеранів праці.

Фахівці зазначають, що мобільні котельні працюють на дизельному паливі. Це дозволяє медичним об’єктам залишатися повністю незалежними від загальної системи енергопостачання та підтримувати необхідний температурний режим протягом тривалого періоду.

Як відомо, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом у Києві та області знадобиться щонайменше дві-три доби. Про це повідомив член парламентського комітету з енергетики, народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ситуація в столичній агломерації надзвичайно складна, оскільки в результаті терористичного удару російської армії пошкоджена низка ключових енергоб’єктів регіону.

Внаслідок російських обстрілів зазнали суттєвих пошкоджень підстанції та повітряні лінії електропередачі, а також окремі об’єкти генерації. Через це у Києві та Київській області вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, під час масованої російської атаки на Київ у кількох районах пошкоджено будівлі: загорілися багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Внаслідок падіння уламків горіли автомобілі.