Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві розгорнуто мобільні пересувні котельні для обігріву лікарень

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Києві розгорнуто мобільні пересувні котельні для обігріву лікарень
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у ніч на 27 грудня
фото: ДСНС Києва

М обільні пересувні котельні працюватимуть поки стаціонарні теплоджерела знову не зможуть подавати ресурс у мережу

Масована атака ракетами та дронами, яку Росія здійснила 27 грудня, призвела до перебоїв з електро- та теплопостачанням у низці районів столиці. Щоб не залишити пацієнтів без обігріву, до роботи залучили автономне обладнання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київтеплоенерго».

За інформацією підприємства, пересувні котельні розгорнули для підтримки критично важливої інфраструктури. Ці установки працюватимуть у медичних закладах до моменту, поки стаціонарні теплоджерела знову не зможуть подавати ресурс у мережу.

Наразі автономне опалення забезпечено у шести закладах:

  • Клінічна лікарня №9 та клінічна лікарня №2;
  • Пологовий будинок №1 та міський Перинатальний центр;
  • Дитяча клінічна лікарня №2;
  • Пансіонат ветеранів праці.

Фахівці зазначають, що мобільні котельні працюють на дизельному паливі. Це дозволяє медичним об’єктам залишатися повністю незалежними від загальної системи енергопостачання та підтримувати необхідний температурний режим протягом тривалого періоду.

Як відомо, щоб стабілізувати ситуацію зі світлом у Києві та області знадобиться щонайменше дві-три доби. Про це повідомив член парламентського комітету з енергетики, народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ситуація в столичній агломерації надзвичайно складна, оскільки в результаті терористичного удару російської армії пошкоджена низка ключових енергоб’єктів регіону.

Внаслідок російських обстрілів зазнали суттєвих пошкоджень підстанції та повітряні лінії електропередачі, а також окремі об’єкти генерації. Через це у Києві та Київській області вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, під час масованої російської атаки на Київ у кількох районах пошкоджено будівлі: загорілися багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Внаслідок падіння уламків горіли автомобілі.

Теги: опалення лікарня Київтеплоенерго Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маленькі учасники Різдвяної ходи у Києві 25 грудня 2025 року
Куди піти з дітьми у Києві на новорічні свята: список цікавих локацій
26 грудня, 10:17
Рятувальники працюють на місці смертельної ДТП у Святошинському районі
Смертельна ДТП на Берестейському проспекті: водій Porsche зіткнувся з бетонною огорожею (фото)
24 грудня, 16:41
Кияни та гості міста зможуть придбати різноманітну продукцію, як правило, за цінами, нижчими за ринкові
17-21 грудня у столиці відбудуться продуктові ярмарки: адреси
15 грудня, 17:17
Посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду
Вибух у сортувальному центрі «Укрпошти»: затримано другого підозрюваного
9 грудня, 14:34
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
У Києві оновлено графіки відключення світла 9 грудня
9 грудня, 13:05
Пам’ятний знак «Ракетні війська і артилерія» на звороті має надпис «Сила у вогні»
До Дня Ракетних військ і артилерії у Києві відкрито пам’ятний знак і мистецьку інсталяцію
4 грудня, 15:20
Обмеження руху в Києві 4 грудня: центр буде перекрито через охоронні заходи
Обмеження руху в Києві 4 грудня: центр буде перекрито через охоронні заходи
4 грудня, 10:00
Наслідки атаки на Київ 29 листопада
Масована атака на Київ 29 листопада: кількість загиблих зросла
2 грудня, 09:15
Дорожники проводитимуть ремонт на ділянці вулиці – від Новокостянтинівського шляхопроводу до вул. Кирилівської
Рух вулицею Олени Теліги 29 листопада буде частково обмежено (схема)
28 листопада, 14:21

Новини

У Києві розгорнуто мобільні пересувні котельні для обігріву лікарень
У Києві розгорнуто мобільні пересувні котельні для обігріву лікарень
Удар по енергетиці Києва: як довго триватимуть аварійні відключення
Удар по енергетиці Києва: як довго триватимуть аварійні відключення
Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 29 грудня – 4 січня: дайджест культурних подій
У Києві четверта за день тривога тривала понад дві години
У Києві четверта за день тривога тривала понад дві години
У Києві та області без світла понад пів мільйона споживачів – деталі
У Києві та області без світла понад пів мільйона споживачів – деталі
Російський удар по Києву: пошкоджено одну з будівель Міносвіти
Російський удар по Києву: пошкоджено одну з будівель Міносвіти

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua