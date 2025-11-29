Атака на Київ: зросла кількість жертв (відео)

Наслідки атаки у Києві у ніч на 29 листопада

Столиця під ударом «Кинджалів», балістики та 300 дронів

Сьогодні вранці, 29 листопада, Україна зазнала однієї з наймасованіших атак за останній час, під час якої ворог застосував «Кинджали», балістичні та крилаті ракети, а також близько 300 ударних дронів. Атака продовжується, на світанку було зафіксовано другу хвилю. Про це повідомляє «Главком».

У Києві станом на ранок відомо про двох загиблих (зокрема, тіло 42-річного чоловіка деблоковано у Святошинському районі) та 13 поранених, серед яких є діти. Шістьох мешканців столиці госпіталізовано.

Західна частина столиці знеструмлена. У ряді районів зафіксовано падіння тиску води. Фастів у Київській області повністю залишився без світла.

У столиці численні пожежі та руйнування від падіння уламків.

У Дарницькому районі уламки впали у дворі дев'ятиповерхівки, спричинивши загоряння на шостому поверсі. Також зафіксовано інше влучання уламків у житловий будинок.

Пожежі виникли також у Голосіївському та Соломʼянському районах на нежитлових об'єктах та відкритих територіях.

«В Оболонському районі падіння уламків на відкритій території. В Соломʼянському, за попередньою інформацією, уламки впали поруч із житловим будинком», – повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пожежа зафіксована у вантажному відділенні «Нової пошти» під Києвом.

В області пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та промислові об'єкти.

Окрім столиці та області, ворожі удари також припали на інші регіони України: Дніпропетровську, Сумську, Харківську, Черкаську, Вінницьку та Чернігівську області.

Екстрені та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків цього удару, масштаби пошкоджень уточнюються.

Як відомо, російські окупанти завдали комбінованого удару по області та Києву цієї ночі. Станом на ранок 29 листопада атака продовжується, ворог на світанку здійснив другу хвилю атаки