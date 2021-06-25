Кличко порадував велосипедистів: де з’являться смуги для двоколісних

Під час ремонту доріг у столиці облаштовують велодоріжки

Цього року в Києві облаштують нові велодоріжки на вулицях, які ремонтують. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Ми продовжуємо облаштовувати в місті нові велодоріжки. Так на вулиці Маршала Рибалка облаштували дві велосмуги – протяжністю 1,5 км в обох напрямках. Розпочали влаштування двосторонньої велодоріжки і на вулиці Милославській. Такі ж роботи тривають на вулицях Борщагівській, Чорнобильській, Гарматній та на проспекті Степана Бандери», – розповів мер.

Днями дорожники розпочнуть масштабну реконструкцію вулиці Андріївської, де теж облаштують двосторонню велосмугу, додав Кличко.

Як повідомлялося, в Києві розширюється веломережа. Роботи ведуться одночасно за трьома напрямами: створення нової велоінфраструктури в рамках робіт із реконструкції та капітального ремонту доріг, збільшення кількості вулиць із суміщеним рухом велосипедного та громадського транспорту, а також впровадження нових схем організації дорожнього руху.

Протягом 2020 року велосмуги і велодоріжки з’явились на вулицях Пушкінській, Рейтарській, Золотоворітській, Ярославів Вал, Івана Франка, Академіка Білецького, Стрілецькій, Бастіонній, Ольгинській, Заньковецької, Олеся Гончара, В’ячеслава Липинського, Туполєва, пров. Володимирському, просп. Любомира Гузара, б-рі Леоніда Бикова, Володимирському узвозі та інших.

Нагадаємо, під час великодніх свят на проспекті Перемоги, 67 біля ЖК «Сан-Франциско» SAGA Development будівельники розібрали дорожнє огородження та бордюр, частину двосторонньої велосипедної доріжки, смугу газону та почали влаштовувати паркувальну кишеню.

10 травня на цій ділянці пройшла акція «Відбиваємо тротуар, велодоріжку та газон на Нивках у знахабнілого забудовника!». Велосипедисти та всі небайдужі кияни вийшли на акцію, щоб відновити справедливість, щодо зруйнованої велосипедної доріжки та тротуару.

Як повідомлялося, у суботу, 5 червня, у столиці відбудеться акція «Всеукраїнський велодень в Києві». Акція буде проходити у форматі масового параду велосипедистів та користувачів легкого персонального транспорту центральними вулицями міста.