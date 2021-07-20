У Києві з'явиться Денний центр для постраждалих від домашнього насильства

Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, буде розташований на вул. Райдужна, 6-А

Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, буде розташований на вул. Райдужна, 6-А

На створення Денного центру Київ отримав 6 млн грн

У Києві буде створено Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Він стане продовженням Центру гендерної рівності і функціонуватиме у Дніпровському районі. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Київ отримав державну субвенцію на понад 6 мільйонів гривень, і за ці кошти буде створено цей Денний центр. Дуже важливо, що в структурі нового Центру буде працювати мобільна бригада, яка оперативно реагуватиме на випадки домашнього насильства. Основна мета діяльності такої бригади – невідкладне надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам. Створення такого Центру – це логічне продовження розбудови єдиної системи протидії та запобігання насильству. Це буде заклад, який відповідатиме всім сучасним вимогам. Розташований він буде за адресою: вул. Райдужна, 6-А», – зазначила Хонда.

Основними завданнями майбутнього Денного центру будуть:

надання комплексної соціально-психологічної та первинної правової допомоги постраждалим особам;

організація та підтримка груп взаємодопомоги постраждалих осіб;

організація та проведення семінарів і тренінгів для постраждалих осіб;

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання повторним випадкам насильства щодо постраждалої особи та формування нульової толерантності до його проявів у суспільстві;

інформування населення про права постраждалих осіб та соціальні послуги, які надаються Денним центром.

У закладі працюватимуть юрисконсульти, психологи і лікар-психолог, соціальні працівники. До складу мобільної бригади входитимуть психолог, соціальний працівник та водій.

Повноцінно новий Денний центр повинен запрацювати у 2022 році.

«Якщо ви постраждали від домашнього насильства – не мовчіть! Звертайтеся телефоном на муніципальну гарячу лінію «Телефон довіри» за телефонами: 15-00 зі стаціонарного або 044-272-15-00 з мобільного. Також можна звернутися особисто до Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству (вул. Іллєнка, 20). Також, якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся до поліції за телефоном: 102», – закликає столична влада киян.

Як повідомлялося, за шість місяців 2021 року у Києві зафіксовано 10904 звернення стосовно домашнього та гендерно зумовленого насильства.