Що буде з оглядовим колесом на Подолі? Влада ухвалила рішення, реакція киян

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Що буде з оглядовим колесом на Подолі? Влада ухвалила рішення, реакція киян
«Колесо огляду» працює на Подолі з 2017 року
фото: glavcom.uа

Мондриївський: «Атракціон має працювати в законному полі та бути безпечним для людей»

Суд скасував арешт оглядового колеса на Контрактовій площі та зняв заборону на його експлуатацію, яку раніше запровадили через незадовільний технічний стан атракціону. Попри те, що судові процеси ще тривають, позиція міста залишається незмінною: об’єкт має працювати в законному полі та бути безпечним для людей. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує «Главком».

Влада шукає правовий механізм для відновлення роботи

З метою розв’язання цього питання вчора, 3 березня, було проведено розширену нараду за участю керівництва Подільського району, а також представників департаментів благоустрою, містобудування та архітектури, і промисловості. Головним завданням зустрічі Мондриївський назвав напрацювання механізму для врегулювання статусу об’єкта. Посадовець зауважив, що колесо огляду свого часу було пілотним проєктом, який повністю підтвердив свою туристичну цінність для Подолу. Тепер же, як зазначив заступник голови КМДА, пріоритетом є легалізація його роботи в сучасних умовах із наданням гарантій безпеки для киян та гостей міста.

Наразі, за словами Мондриївського, триває пошук правового рішення, яке дозволить привести документи на атракціон у відповідність до чинних вимог. Він також підкреслив, що Контрактова площа є знаковим історичним простором, тому будь-який об’єкт на її території повинен відповідати не лише нормам безпеки, а й містобудівним правилам та загальній логіці розвитку цієї локації. 

Як відреагувала громада на рішення влади

Повідомлення про можливе відновлення роботи атракціону викликало бурхливу дискусію у мережі. Прихильники збереження колеса називають його «візитною карткою» Подолу та наголошують на унікальних краєвидах, які відкриваються з висоти. Зокрема, користувачі соцмереж діляться позитивними враженнями від комфортних кабінок та радять атракціон для відвідування всім, хто хоче побачити вечірнє місто. 

Водночас інша частина киян висловлює скепсис та серйозне занепокоєння щодо безпеки конструкції. Ольга Пилянкевич нагадала про оприлюднені раніше фотографії опор атракціону, які викликали сумніви у їхній надійності, та задалася питанням: хто нестиме відповідальність у разі аварії. Деякі кияни, як-от Ольга Мультищук, назвали рішення про відновлення експлуатації аварійної конструкції «жахом», а Макс Юр'єв публічно звернувся до столичної прокуратури з вимогою пояснити причини скасування арешту. Окрім того, у мережі лунають звинувачення у використанні ботоферм для створення позитивного іміджу навколо «круглого неподобства на Подолі».

Чому атракціон закривали раніше

Нагадаємо, на початку січня Подільський районний суд Києва наклав арешт із забороною користування на атракціон «Колесу огляду», розміщений на Контрактовій площі у Києві. 26 грудня 2025 року у прокуратурі поінформували про можливе порушення правил безпеки під час експлуатації Колеса огляду. Під час огляду атракціону було встановлено, що його металеві конструкції розміщені на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані. Відтак існує ризик аварійної ситуації з тяжкими наслідками, у тому числі з травмуванням чи загибеллю людей. Тому прокурори звернулися до суду щодо необхідності зупинити роботу Колеса огляду.

Також 26 грудня, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва, було повідомлено про підозри у службовій недбалості директорці Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради та директору Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

У Департаменті територіального контролю міста Києва повідомили, що атракціон «Панорамне колесо огляду» на Подолі на вимогу прокуратури закрито. Власник демонтує атракціон своїми силами. Директор департаменту Михайло Буділов зазначив, що до повноважень Департаменту земельних ресурсів та Департаменту територіального контролю міста Києва не належать питання демонтажу подібних конструкцій.  Також стало відомо, що місто веде переговори з власником щодо встановлення атракціону на іншій локації столиці.

