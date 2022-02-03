У Київраді поповнення: нова депутатка прийняла присягу (фото)

Ярмоленко буде працювати у складі депутатської фракції «Єдність»

У Київський міській раді приqняла присягу нова депутатка Інна Ярмоленко. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Я урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді міста Києва та народові України. Неухильно дотримуватися Конституції України та Законів України. Сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи та законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки», – присягнула Ярмоленко під час пленарного засіданні II сесії Київської міської ради ІХ скликання.

Депутатка буде працювати на благо киян у складі депутатської фракції «Єдність».

Наразі у Київській міській раді працюють 120 депутатів з семи фракцій політичних партій.

Нагадаємо, на сьогоднішнє засідання Київради прибули нардепи від «слуг».

Також перед засіданням Київради депутати пройшли тестування на Covid-19.