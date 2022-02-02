Уряд погодив призначення заступника Кличка головою Київської ОДА

Кабмін погодив звільнення Василя Володіна з посади голови Київської ОДА та призначив на його місце Олексія Кулебу

Рішення про призначення Кулеби вступить в силу, коли наказ підпише президент Зеленський

Кабінет міністрів ухвалив призначення першого заступника голови КМДА Олексія Кулеби на посаду голови Київської ОДА. Про це представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив на Telegram-каналі.

Як відомо, що Кабмін погодив звільнення Василя Володіна з посади голови Київської ОДА та призначив на його місце Олексія Кулебу, який сьогодні обіймає посаду заступника голови КМДА.

Рішення про призначення Кулеби вступить до сили, коли відповідний наказ підпише президент України Володимир Зеленський.

Як раніше повідомляв «Главком», у разі відсторонення Віталія Кличка від виконання обов’язків голови Київської міської держадміністрації цю посаду може зайняти його перший заступник Олексій Кулеба.

Нагадаємо, 24 січня уряд змінив порядок призначення голів РДА в Києві та Севастополі. Також повідомлялося, якщо народні депутати підтримають законопроєкт «Про столицю», то мер Києва зможе вести лише сесійні засідання ради, а Київську міську державну адміністрацію очолить призначенець президента. Це передбачає пункт 2 статті 14 проєкту Закону.

Нагадаємо, 20 жовтня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.

19 жовтня мер Києва Віталій Кличко та президент України Володимир Зеленський вперше за останній рік провели зустріч на Банковій.