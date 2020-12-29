У київській підземці чоловік напав на працівницю метрополітену (відео)
Чоловік у спущеній на підборіддя масці вдарив контролера
Фото: скріншот відео
Правоохоронці розшукують нападника
У понеділок, 28 грудня, у київському метрополітені чоловік напав на працівницю станції. Інцидент стався на станції метро «Оболонь». Про це повідомляють «Вартові еспресо».
На відео з камер відеонагляду видно, як після емоційної розмови чоловік у спущеній на підборіддя масці б'є контролера метрополітену головою в обличчя.
Після цього чоловік, трохи постоявши на пропускному пункті, йде з місця пригоди.
Причини такої поведінки чоловіка наразі невідомі.
Наразі зловмисника розшукують.