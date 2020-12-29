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    Новини

    У київській підземці чоловік напав на працівницю метрополітену (відео)

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    Чоловік у спущеній на підборіддя масці вдарив контролера - У київській підземці чоловік напав на працівницю метрополітену (відео)
    Чоловік у спущеній на підборіддя масці вдарив контролера
    Фото: скріншот відео

    Правоохоронці розшукують нападника

    У понеділок, 28 грудня, у київському метрополітені чоловік напав на працівницю станції. Інцидент стався на станції метро «Оболонь». Про це повідомляють «Вартові еспресо»

    На відео з камер відеонагляду видно, як після емоційної розмови чоловік у спущеній на підборіддя масці б'є контролера метрополітену головою в обличчя.

    Після цього чоловік, трохи постоявши на пропускному пункті, йде з місця пригоди.

    Причини такої поведінки чоловіка наразі невідомі.

    Наразі зловмисника розшукують.

    Теги: Київ метро напад чоловік
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