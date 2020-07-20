  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Охорона київського парку впіймала чоловіка - звинувачують у педофілії

    • Розсилка
    Зловмисника затримав черговий наряд охорони та передав поліції - Охорона київського парку впіймала чоловіка - звинувачують у педофілії
    Зловмисника затримав черговий наряд охорони та передав поліції

    Чоловік передпенсійного віку чіплявся до дитини у громадському туалеті

    У Києві чоловік чіплявся до хлопчика в громадському туалеті в парку «Відрадний», що у Солом'янському районі. В цей час мама дитини чекала сина на вулиці.

    Інцидент стався у неділю серед білого дня, повідомили в Муніципальній охороні на сторінці в Facebook.

    Хлопчик розповів, що коли він почав чинити опір, неадекватний чоловік передпенсійного віку поспішив втекти.

    «Дитина розповіла про подію мамі і та покликала на допомогу. Зловмисника затримав черговий наряд охорони та передав поліції. Сподіваємося, даний суб'єкт понесе справедливе покарання, і жодна дитина не стане черговою жертвою», - йдеться в повідомленні.

    У мережі з'явилося відео з розповіддю постраждалої дитини про саму подію. Хлопчик на камеру вказав на спійманого підозрюваного.

    Відео опубліковано в Facebook «Київ Оперативний».

    «Почав мені лізти в шорти пальцями... Я ось так зробив (відсунувся, - ред.), він зупинився. Потім знову почав, вже притискатися, до того кутку, де сміттєвий бак стоїть. Притискатися і так робити... Він пішов, і я швидко закрив двері, зробив свої справи та потім пішов назад», - розповів хлопчик.

    Правоохоронці з'ясовують подробиці інциденту.

     

    Київ Facebook чоловік педофіл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ