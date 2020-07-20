Охорона київського парку впіймала чоловіка - звинувачують у педофілії



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Зловмисника затримав черговий наряд охорони та передав поліції

Чоловік передпенсійного віку чіплявся до дитини у громадському туалеті

У Києві чоловік чіплявся до хлопчика в громадському туалеті в парку «Відрадний», що у Солом'янському районі. В цей час мама дитини чекала сина на вулиці.

Інцидент стався у неділю серед білого дня, повідомили в Муніципальній охороні на сторінці в Facebook.

Хлопчик розповів, що коли він почав чинити опір, неадекватний чоловік передпенсійного віку поспішив втекти.

«Дитина розповіла про подію мамі і та покликала на допомогу. Зловмисника затримав черговий наряд охорони та передав поліції. Сподіваємося, даний суб'єкт понесе справедливе покарання, і жодна дитина не стане черговою жертвою», - йдеться в повідомленні.

У мережі з'явилося відео з розповіддю постраждалої дитини про саму подію. Хлопчик на камеру вказав на спійманого підозрюваного.

Відео опубліковано в Facebook «Київ Оперативний».

«Почав мені лізти в шорти пальцями... Я ось так зробив (відсунувся, - ред.), він зупинився. Потім знову почав, вже притискатися, до того кутку, де сміттєвий бак стоїть. Притискатися і так робити... Він пішов, і я швидко закрив двері, зробив свої справи та потім пішов назад», - розповів хлопчик.

Правоохоронці з'ясовують подробиці інциденту.