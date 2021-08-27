У Кончі-Заспі збудують готель для паралімпійців за 190 млн грн

Передбачається зведення двоповерхового центру зі спальним корпусом на 132 місця та конференц-залом

17 серпня Державне підприємство «Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча-Заспа» підписало договір з ТОВ «Альтіс-Констракшн» на будівництво спального корпусу для спортсменів з особливими потребами вартістю 189,90 млн грн. Про це повідомляється у системі Prozorro.

Компанія під час аукціону знизила ціну на 26%. На торгах вона конкурувала з ТОВ «КБК», яка опустила ціну на 22%. Ще один учасник, ТОВ «МТМ-Компаньйон», не знижував ціни під час торгів.

Проєкт будівництва корпусу Центр замовив ще в 2017 році ПП «Приватна науково-проектна фірма Херсонпроект». Проєкт передбачав створення двоповерхового центру із спальним корпусом на 132 місця, із ліфтом та конференц-залом на 50 місць. На другому поверсі мають бути одно- та двомісні номери із власними санвузлами.

20,59 млн грн із контракту піде на меблі, технологічне обладнання, а також пасажирські ліфти. При цьому підрядник не конкретизував, які саме меблі та обладнання буде закуповувати.

Нагадаємо, Центр вже оголошував тендер на будівництво спального корпусу на таку саму суму. На торгах також були «Альтіс Констракшн» та «КБК», проте замовник відхилив «КБК» через те, що компанія не надала листа-згоди на обробку персональних даних. При цьому за таку ж саму помилку у документації Центр не відхилив «Альтіс-Констракшн». «КБК» звернулася в АМКУ і домоглася відхилення «Альтісу», в результаті чого Центр був змушений скасувати тендер через допущення менше ніж двох пропозицій.

До слова, 27 серпня українська збірна здобула ювілейну 500-ту медаль на Паралімпійських іграх.

Україна стала 16-ю країною в історії, яка змогла здобути 500 медалей на Паралімпійських іграх. Лідером у цьому списку є збірна США – 2367 медалей (перед стартом Токіо-2020). США, як і інші лідери списку, брали участь у більше ніж 20 Паралімпійських іграх.

Джерело: Наші гроші