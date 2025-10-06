Головна Світ Соціум
В Алабамі озброєні чоловіки влаштували стрілянину в натовпі: двоє загиблих, 12 поранених

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: WSFA

Поліція шукає нападників, які відкрили вогонь після футбольного матчу в центрі Монтгомері

Щонайменше дві людини загинули та ще 12 отримали поранення внаслідок масової стрілянини в нічному районі Монтгомері – столиці штату Алабама. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Поліція повідомила, що збройний конфлікт стався у центрі міста, неподалік музеїв Генка Вільямса та Рози Паркс, лише за кілька кварталів від будівлі уряду штату.

За словами начальника поліції Джеймса Грабойса, сутичка почалася після того, як один із чоловіків відкрив вогонь по натовпу – у відповідь кілька людей дістали зброю та почали стріляти один в одного просто серед сотень відвідувачів нічних закладів.

Поліція ідентифікувала загиблих як 43-річну жінку та 17-річного хлопця. Ще п’ятеро постраждалих, серед них неповнолітній, перебувають у критичному стані.

На місці події поліція вилучила кілька одиниць зброї та десятки гільз. Розслідування ускладнюється тим, що стрілянина сталася після футбольного матчу між університетами Таскігі та Морхаус, який привернув велику кількість людей до центру міста.

Семеро з 14 постраждалих – молодші за 20 років, наймолодшій постраждалій – 16.

Нагадаємо, у центрі Гевле, Швеція) пролунали постріли – шестеро людей отримали поранення, зокрема кілька неповнолітніх. 

На місце прибули швидкі та співробітники правоохоронних органів. Підозрюваним у справі є 13-річний хлопець, який був затриманий неподалік місця злочину та допитани

Теги: розслідування поліція стрілянина смерть

